Разведение казахских тазы набирает популярность в Павлодарской области

В Павлодарской области растёт интерес к разведению уникальной казахской породы собак — тазы. Житель Павлодара Даурен Коптлеуов считает, что это не просто охотничья собака, а национальный бренд. Как в Павлодарской области поддерживают традиции и развивают генофонд тазы, узнавала корреспондент «24KZ».

Даурен Коптлеуов занимается разведением уникальной породы охотничьих собак — тазы уже больше 15 лет. Первую борзую он получил в подарок ещё в детстве, и с тех пор любовь к этой породе стала неотъемлемой частью его жизни. Со временем он начал глубже изучать историю и особенности породы, а затем решил серьёзно заняться её разведением.

Даурен Коптлеуов, житель г. Павлодара:

- Отца друг, Окасов Толеген, его весь Казахстан знает. У него был знаменитый кобель по кличке Кокдаул, который брал волка. Он мне подарил щенка, вот с того времени... Это моё хобби, и я продвигаю нашу национальную породу. Мне это интересно.

У Даурена Коптлеуова шесть собак породы тазы. Среди них — чемпионы республики и области, неоднократно побеждавшие на выставках и соревнованиях. Благодаря правильному уходу и тренировкам его питомцы демонстрируют отличные результаты в беге и охоте.

Валентина Леонова, корреспондент:

- Это Томпак — гордый представитель уникальной породы тазы, чемпион Казахстана. Ему четыре года, и он уже зарекомендовал себя как превосходный охотник. Его хозяин гордится питомцем. Томпак — быстрый, ловкий, умный и очень преданный.

Даурен Коптлеуов мечтает сделать так, чтобы порода тазы заняла достойное место в культурном наследии не только Казахстана, но и получила мировое признание.

Даурен Коптлеуов, житель г. Павлодара:

- У меня в планах продвигать нашу породу, чтобы её узнавали во всём мире. Сейчас у меня собаки — чемпионы Казахстана. Один из кобелей... Планирую выезжать в Россию, на мировые выставки и так далее.

Разводить тазы — дело не из лёгких. Эти собаки требуют особого ухода, просторных вольеров для жизни и регулярных тренировок. В своём питомнике Даурен уделяет внимание не только сохранению чистоты породы, но и обучению собак.

Сегодня интерес к тазы растёт не только в Казахстане, но и за его пределами. Многие ценители породистых собак из России и Европы проявляют интерес к этим борзым. В Павлодарской области более двухсот человек занимаются их разведением. И, как отмечает Даурен Коптлеуов, пока есть люди, готовые хранить традиции, порода тазы не исчезнет.

Авторы: Валентина Леонова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов.