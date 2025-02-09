244 тысячи жителей области Абай занимаются спортом

Развитию массового спорта в области Абай уделяют особое внимание. Сегодня здорового образа жизни придерживаются почти 244 тысячи жителей региона. Они регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях, передает «24KZ». С недавних пор повышенной популярностью стали пользоваться водные виды спорта.

В селе Караул бассейн открыли в 2018 году. В нём пять плавательных дорожек длиной 25 метров. С 9 утра до позднего вечера там занимаются и взрослые, и дети. Юные пловцы даже участвуют в соревнованиях. 9-летний Алинур Куандык говорит, что в его копилке уже 11 медалей.

Алинур Куандык, ученик 3 класса:

– Я занимаюсь плаванием с первого класса. То есть, с 2022 года. Всегда делаю то, что говорит тренер. Побеждал на районных соревнованиях, теперь готовлюсь к областным. В будущем хочу отправиться на республиканский чемпионат.

Достигать целей детям помогает тренер Меруерт Келемеденова. В этой сфере она работает уже больше 11 лет. Раньше жила в Усть-Каменогорске, но в 2018 году её специально пригласили тренировать детей в сельском бассейне. Меруерт готовит их к будущим спортивным победам.

Меруерт Келемеденова, старший тренер:

– В нашем бассейне занимается около 100 детей. Тренировки с ними я провожу 5-6 раз в неделю. Количество взрослых даже не считали. С каждым годом желающих ходить на плавание становится всё больше. Детям интересен этот вид спорта. Я думаю, что со временем они станут сильными спортсменами.

Аким района Мейржан Смагулов отметил, что детей привлекает не только плавание. Школьники занимаются боксом, футболом, хоккеем. Посещают и другие дисциплины. Чтобы и дальше развивать массовый спорт, в этом году в двух сёлах района построят спортивные комплексы.

Мейржан Смагулов, аким Абайского района:

– У нас есть спортивная школа, которая работает сразу в 10 направлениях. Это и борьба, и теннис, и тоғыз құмалақ. Некоторые ребята занимаются художественной гимнастикой. Наши спортсмены преуспели во многих направлениях.

Сегодня в Абайском районе проживает около 14 тысяч человек и почти 5,5 тысяч из них регулярно посещают различные секции. Для них функционируют 32 спортивных объекта, включая ипподром.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов