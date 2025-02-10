Президент поручил расширить криптовалютную инфраструктуру

Финансовые операции почти на полтора миллиарда долларов провели на криптобиржах МФЦА по итогам 2024 года. За год сумма выросла в 4 раза. Такие данные привёл Управляющий директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев, передаёт корреспондент «24KZ».

По его словам, сейчас Международный финансовый центр «Астана» помогает зарегистрированным криптобиржам тестировать новые продукты, следуя опыту крупнейших мировых площадок. Так они смогут расширить спектр своих финансовых услуг.

Если говорить в цифрах, то 83% мужчин интересуются криптоактивами. Остальные 17% принадлежат женщинам.

Расширить криптовалютную инфраструктуру — это прямое поручение Президента. И в первую очередь нужно подготовить законодательную базу. Дело в том, что криптовалютные операции в Казахстане могут законно проходить только на криптобиржах, работающих на базе МФЦА. Поэтому настало время дать им больше возможностей развивать свои услуги.

Касым-Жомарт Токаев привёл данные экспертов. По их оценкам, площадку Центра используют только 5% казахстанских криптоинвесторов. Остальные работают в так называемой «серой зоне».

НА КРИПТОБИРЖАХ МФЦА ТЕСТИРУЮТ НОВЫЕ УСЛУГИ

Как говорит управляющий директор Комитета МФЦА Еркегали Еденбаев, глобальные криптобиржи, и даже нерегулируемые площадки, предоставляют десятки разных услуг.

Если раньше была только спот-торговля, то есть инвестор покупал на бирже криптовалюту и мог её держать либо продать, то сейчас цифровые активы передают в управление. Это позволяет получать доходы, но уже не в фиатной валюте. Впрочем, это то, к чему в настоящее время стремится центр.

Еркегали Еденбаев, управляющий директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг:

- Мы рассматриваем возможность тестирования так называемого стейкинга. Это когда самим протоколом предусмотрена возможность зарабатывать уже на своих цифровых активах. Мы, самое главное, определили наши подходы, как это может осуществляться. Такая возможность есть. Криптобиржи и участники регуляторной песочницы уже начали тестировать свои продукты.

ОПЕРАЦИИ НА $1.4 МЛРД ПРОВЕЛИ НА КРИПТОБИРЖАХ МФЦА

На площадке МФЦА действует 22 провайдера услуг цифровых активов, включая 11 криптобирж. Среди них есть такие глобальные игроки, как Binance, Bybit, BigOne и Whitebit. Рынок расширяется. Это подтверждают цифры. По итогам 2024 года на криптобиржах МФЦА провели операции почти на полтора миллиарда долларов. За год сумма выросла в 4 раза.

Если описать портрет казахстанского криптоинвестора, то он выглядит следующим образом: преимущественно это мужчины от 18 до 34 лет со средним доходом. Женщины интересуются криптоактивами меньше. Таких всего 17 %.

РЕЗИДЕНТАМ КАЗАХСТАНА ПРИНАДЛЕЖАТ 1 МЛН КРИПТОКОШЕЛЬКОВ

Еркегали Еденбаев, управляющий директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг:

- Порядка одного миллиона криптокошельков принадлежат резидентам Казахстана. То есть, мы грубо говорим о том, что порядка одного миллиона человек владеют цифровыми активами в Казахстане. При этом на начало этого года клиентами провайдеров услуг цифровых активов МФЦА было 140 тысяч человек.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К БАНКОВСКИМ УСЛУГАМ ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ КРИПТОИНДУСТРИИ

Медленная интеграция с банковской системой и сложности с переводами через корреспондентские банки — это основные барьеры криптовалютного рынка в Казахстане. Так считает основатель казахстанского агентства Rise Research, которое проводит анализ финтех-услуг разных стран.

По словам Айнур Жантуриной, эти факторы затрудняют обработку транзакций фиат-крипто, тем самым замедляя развитие индустрии.

Айнур Жантурина, основательница Rise Research:

- Согласно нашему опросу и интервью с участниками рынка, основным барьером для развития цифровых активов в Казахстане является ограниченный доступ к банковским услугам. Многие банки не готовы работать с компаниями в этой сфере, воспринимая их как более рискованных клиентов, что затрудняет переводы и ведение счетов.