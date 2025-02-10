80 домов Костаная могут оказаться в зоне подтопления

Акимат Костаная планирует выкупить 80 домов, которые расположены в зоне возможного подтопления, передаёт корреспондент «24KZ».

Прошлой весной эти улицы ушли под воду из-за разлива реки Тобол, поэтому жильцам предложат денежную компенсацию и переезд.

Наталья Строкова, корреспондент:

- Этот район Костаная называется «Колёсные ряды». В прошлом году, после паводка, здесь снесли 110 жилых домов. Их оценочная комиссия признала аварийными. На улицах образовались вот такие пустые участки. Ещё 80 домов отремонтировали, и сейчас в них продолжают жить семьи.

По прогнозам специалистов чрезвычайной службы Костаная, этой весной в прибрежной зоне Тобола снова может подтопить дома. Поэтому участки, подверженные наводнению, будут выкупать. Деньги выделят из областного бюджета.

Марат Жундубаев, аким г. Костаная:

- Ситуация тревожная. Поэтому тем людям, которые пострадали от подтопления, в любом случае мы будем предлагать либо денежную компенсацию по рыночной стоимости, либо возможность приобрести равноценные дома или квартиры. Ориентировочно потребуется от 1,2 до 1,5 миллиарда тенге, чтобы выкупить дома у жителей, попавших в зону ЧС.

Минувшей весной в дом Олега Демиденко впервые за последние 60 лет пришла вода. После паводка в комнатах заменили пол, двери и обои. Ремонтом семья довольна, но вынуждена присматривать новое жильё — от акимата получили уведомление об изъятии участка.

Олег Демиденко, житель г. Костаная:

- Сказали, что будут выкупать под госнужды. Сумму пока не озвучивали. Мы уже мониторим рынок. В среднем — 40 миллионов. Если участок 2-3 сотки или 5 соток, за них просят даже по 55 миллионов.

Продать свои дома жители паводкоопасной зоны готовы, но только в том случае, если получат выплату, на которую можно купить равноценное жильё. На освободившихся участках местные власти планируют разбить парк.

Авторы: Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров.