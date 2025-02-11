Компенсацию за отчуждённые под дамбу участки не получили сельчане в СКО

Владельцы шести участков в ауле Бесколь Северо-Казахстанской области ждут компенсации за то, что новую дамбу построили на принадлежащей им земле, передает «24KZ». Оградительный вал минувшей осенью возводили в том числе на территории частных владений. Жителям пообещали выплатить деньги за отчуждение участков. Однако средств сельчане так и не получили.

В момент сноса хозпостроек осенью прошлого года житель аула Бесколь, Данияр Тулегенов, узнал, что для строительства дамбы понадобился его земельный участок. Уведомление об его отчуждении получил на руки гораздо позже, говорит сельчанин. А компенсацию и вовсе ещё не выдали.

Данияр Тулегенов, житель с. Бесколь:

– У нас дом площадью 190 кв метров. Оценка была произведена, заказчиком выступал акимат на сумму 39 млн. Мы с ней полностью согласны. Однако выплат до сих пор нет. Говорят, что сейчас денег теперь нет. В апреле получите деньги. Так там уже и паводок, я это и говорю. А нам с семьёй просто некуда переехать. Некуда перевезти всё это.

В акимате Кызылжарского района уточнили, что дамбу проложили сразу по шести участкам. Сейчас их владельцы ожидают соответствующих оценке выплат. Ждать, говорят, как минимум до конца марта.

Асхат Бакеев, заместитель акима Кызылжарского района:

– Нами сейчас подготовлена бюджетная заявка, так как указанных средств в наличии в бюджете района не имеется, поэтому по мере выделения мы будем с ними рассчитываться. Получается 39 млн Тулегенова, 44 – Чернышова и четыре участка по 3,2 млн.

Изначальный проект нового оградительного вала длиной почти семь километров составил больше двух миллиардов тенге. Дамба предназначена для полной защиты Бесколя от половодья. По плану её внешнюю часть покроют железобетонные плиты. Работы ещё не завершены.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков