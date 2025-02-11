«Умные очки» для людей с нарушением слуха изобрели школьники из Шымкента

Школьники из Шымкента изобрели «умные» очки для людей с нарушением слуха. Устройство оснащено микрофоном и специальным дисплеем, который выводит услышанные слова прямо на линзы. Это должно помочь воспринимать речь собеседника в режиме реального времени, передает «24KZ». Проект уже вызвал интерес у пользователей.

Идея создать «умные очки» возникла, когда шымкентские школьники Нурбек, Санжар и Арнур захотели создать технологию, способную менять жизни людей с инвалидностью по слуху. Начались бесконечные тесты: они проверяли, как очки считывают речь, исправляли ошибки, снова и снова пробовали в реальных условиях. В какой-то момент друзья поняли, что на верном пути, когда очки научились «слышать».

Санжар Сартаев, ученик НИШ химико-биологического направления г. Шымкента:

– Этот микрофон всё улавливает и микрокомпьютер после обработки выводит его на рефлектор прямо перед глазами человека. Мы это делали именно для улучшения жизни глухонемых людей. Мы собираемся это продолжать.

Буквально за неделю команда собрала рабочий прототип. Очки уже показали свою эффективность, но юные изобретатели намерены продолжать работу. Сейчас они пытаются сделать устройство легче и удобнее. Еще одна важная цель – добавить поддержку разных языков.

Арнур Даулет, ученик НИШ химико-биологического направления г. Шымкента:

– Проект сам был создан в этой лаборатории. Это у нас STEM кабинет в школе. Тут есть специальные вещи, которые помогли нам создать этот аппарат. Самая первая вещь – это наш 3D принтер, который помог нам напечатать корпус самого проекта.

Кроме того, школьники трудятся над новым проектом – дроном для сельского хозяйства. Этот аппарат анализирует состояние растений, помогает аграриям управлять хозяйством с помощью искусственного интеллекта.

Нурбек Тайжанов, ученик НИШ химико-биологического направления г. Шымкента:

– Мы определяем индикатор, уровень растительности нашего поля с помощью спутника и благодаря этому у нас низкая стоимость, также отпугиваем животных с поля с помощью динамиков. Это исключительно наша функция.

Эти ребята хотят доказать, что даже школьные проекты могут менять мир. Со своими проектами ученики намерены выйти на международные конкурсы. Их уже пригласили на стажировку в крупную китайскую компанию.

Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нагашбекулы