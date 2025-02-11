Больше половины научного сообщества в Казахстане составляют женщины. Это около 12 тысяч человек. Большая часть из них занята в сфере естественных наук, инженерии и медицины. Именно для таких умных и активных представительниц прекрасного пола 11 февраля и был утверждён праздник — Международный день женщин и девочек в науке.

Съёмочная группа «24KZ» встретилась с учёными, чьи исследования и открытия меняют мир.

Академик Найля Базанова, врач Гульсум Асфендиярова, инженер-металлург Мадина Бегалиева, геолог Патшайым Тажибаева — в разные эпохи в Казахстане были и есть женщины, которые совершали открытия в науке, несмотря на то, что эта сфера прочного времени считалась мужской. Сегодня в Институте ботаники и фитоинтродукции из 102 учёных 75 — женщин.

Среди них доктора и кандидаты биологических наук, а также PhD-доктора.

Эльмира Саметова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории микологии:

- Женщинам наоборот сейчас очень хорошо. Можно спокойно поступать в PhD-доктора, дважды в год можно поступить. То есть ты можешь строить карьеру. Дают гранты. Каждый год по 500 грантов за рубеж. Повышай свою квалификацию. И таких женщин у нас очень много в Казахстане.

Эльмира Саметова — альголог, изучает водоросли более 30 лет. Это настолько редкая наука, что специалистов в ней можно пересчитать по пальцам. Её исследования касаются рек и озёр Казахстана, где она собирает и анализирует пресноводные микроорганизмы и крупные водоросли. Сегодня работы учёной известны за пределами республики.

Эльмира Саметова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории микологии:

- Альгологов нас мало вообще-то. Мало в Казахстане. Для изучения интересных видов тоже нужна усидчивость, это не сразу всё приходит. То есть это объект, который сразу глазу не виден. Нужны для этой области именно фанаты, которые бы терпеливо под микроскопом смотрели, всё это делали. Это работа такая — кропотливая.

Ученая Сатпаев Университета Сана Кабдрахманова после 18 лет преподавания на кафедре химии полностью перешла в науку. Её первый проект исследовал синтез гидрогелевых материалов, которые помогают очищать сточные воды от тяжёлых металлов. Сейчас профессор Кабдрахманова вместе с коллегами занимается поиском новых биоразлагаемых материалов из природных источников — крахмала, целлюлозы и желатина. Их можно использовать для производства экологичных пакетов, бумаги и даже медицинских пластырей.

Сана Кабдрахманова, кандидат технических наук, ассоциированный профессор:

- Именно техническая наука всегда как-то интересовала, потому что она связана с веществами, которые имеют свойство меняться, имеют свойство модифицироваться, имеют свойство, как бы очистить, сорбировать что-то и дать новое свойство. Поэтому я всегда как бы была любознательной, и вот это, наверное, качество повлияло на то, чтобы прийти в науку, именно в техническую науку.

По данным Министерства науки и высшего образования, число женщин превышает 55% от общего количества учёных страны. Это больше 12 тысяч специалистов, и этот показатель продолжает расти.

Авторы: Индира Унгарбаева, Сержан Жумабаев, Валентин Лобанов.