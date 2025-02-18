Опубликован список погибших на шахте в Улытау

В ДЧС области Улытау огласили список работников, оставшихся за завалами на шахте «Жомарт», передает «24KZ».

Фамилии работников:

1. Нурулдаев О.Ж.,

2. Жакубаев А.Б.

3. Кенжебеков О.А.

4. Акшалов К.А.

5. Молдабеков Г.Е.

6. Жумадуллаев Б.Н.

7. Рожков К.В.

Напомним, что ранее в шахте корпорации «Казахмыс», согласно официальной информации МЧС, произошло обрушение горной массы. За завалами остались 7 человек.

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