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Опубликован список погибших на шахте в Улытау

  • 18.02.2025, 09:46
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В ДЧС области Улытау огласили список работников, оставшихся за завалами на шахте «Жомарт», передает «24KZ».

Фамилии работников:
1. Нурулдаев О.Ж.,
2. Жакубаев А.Б.
3. Кенжебеков О.А.
4. Акшалов К.А.
5. Молдабеков Г.Е.
6. Жумадуллаев Б.Н.
7. Рожков К.В.

Напомним, что ранее в шахте корпорации «Казахмыс», согласно официальной информации МЧС, произошло обрушение горной массы. За завалами остались 7 человек.

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