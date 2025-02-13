Российский молодежный театр впервые гастролирует в Казахстане

В Алматы на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац впервые выступил Российский академический молодежный театр, сообщает «24KZ». Казахстан стал первой страной в зарубежной программе «Большие гастроли».

Московские артисты представили спектакли «Томасина» и «Свои люди – сочтемся».

Выбор площадки стал символичным. Наталия Сац, имя которой носит театр в Алматы, в 1921 году основала Московский театр для детей – будущий Российский академический молодежный театр. В 1937 году её арестовали как жену изменника родины. После освобождения она эвакуировалась в Казахстан, где стояла у истоков создания первого Театра юного зрителя в Алматы в 1944 году. Именно на него пал выбор российского театра в этом году, и первой постановкой стал спектакль «Томасина» по пьесе Пола Гэллико. Это история о мужчине, забывшем, что такое любовь, девочке, обожавшей свою кошку, и кошке, считавшей себя богиней. Спектакль дважды собрал полный зал.

Александра Ловянникова, режиссёр-постановщик спектакля «Томасина»:

- Зрители потрясающе реагировали на спектакль. Когда в один из моментов у нас делает герой предложение героине руки и сердца, казахские зрители тоже очень активно на это отреагировали. И мне кажется, актеры даже как-то немножко удивились на сцене. Но это то, ради чего мы приезжаем, то ради чего мы работаем, именно ради такой бурной реакции.

Вторая постановка – комедия Александра Островского «Свои люди – сочтемся». Изначально труппа планировала выступить и в театре имени Лермонтова, но в итоге решила отдать дань памяти Наталии Сац. Однако не все задуманные спектакли удалось привезти.

Кирилл Рыбкин, зам. директора Российского академического молодёжного театра:

- Выбор репертуара был ограничен техническими возможностями театра. К сожалению, не всё, что мы хотели бы показать зрителю Алматы, удалось привезти. Мы надеемся, что мы наверстаем это после реконструкции.

Программа «Большие гастроли», которая стартовала с 2015 года, способствует культурному обмену не только внутри самой России, но и за её пределами. Казахстан стал первым в списке зарубежных поездок Российского молодежного театра в этом году.

Юлия Зайцева, зам. начальника отдела гастрольных программ «Росконцерта»:

- Всероссийский гастрольный концертный план, основная его задача – это поддержание единого культурного пространства. И как раз возрождение гастрольной системы. Что касается именно зарубежного направления, да, мы поддерживаем театры, русские театры стран ближнего зарубежья. В частности, с Театром для детей и юношества Наталии Сац получился такой культурный обмен.

Ответный визит казахстанской труппы состоится через полгода – театр имени Наталии Сац отправится на московские гастроли в сентябре.

Авторы: Алия Феликскызы, Султан Бейсекенов.