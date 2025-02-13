Новую технологию переработки кобыльего молока применяют в Костанайской области

В Костанайской области применяют новую технологию переработки кобыльего молока, сообщает «24KZ». На фермах парное сырье замораживают и сушат, затем из него получают сублимированный продукт с полезными свойствами – саумал. Целебный напиток животноводы из Мендыкаринского района поставляют на рынок круглый год.

На ферме разводят лошадей кушумской породы. В табуне больше тысячи голов. Развивают молочное направление. Доильный комплекс полностью автоматизирован. Он не останавливается даже зимой.

Ажаркуль Мухамеджанова, доярка:

- Аппаратом хорошо работать, легко. Раньше руками доили, много времени уходило, сейчас – несколько минут. Наши кобылицы приходят на дойку 4 раза в день.

Парное кобылье молоко по трубопроводу сразу поступает на переработку. Из него, кроме кумыса, теперь делают и саумал. Только выпускают его в сухом виде.

Ермек Талтыкеев, управляющий фермой:

- Производится вымораживание, то есть сублимирование молока в шоковой заморозке – минус 85 градусов. После этого мы получаем готовый продукт. В перспективе хотим увеличить доение до 300 литров молока в день. А если считать в готовой продукции, то это до 40 тонн в год сухого кобыльего молока.

Метод сухой заморозки, по словам технолога Евгения Щербинина, позволяет сохранить все полезные свойства парного молока на долгое время. А без обработки саумал теряет свое качество уже через три часа.

Евгений Щербинин, технолог:

- Технология выбрана именно из-за того, что сохранение всех полезных веществ. Испаряется только влага, только чистая вода. Никакие микроэлементы, никакие витамины, никакие белки не испаряются. Все полезные вещества сохраняются в первозданном виде в молоке. Вот это сублимация.

Сухое кобылье молоко фермеры пока поставляют на местный рынок. В планах – выйти на экспорт и выпустить линию косметики из саумала.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг.