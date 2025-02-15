Новую железную дорогу прокладывают в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается строительство железной дороги «Дарбаза-Мактаарал», сообщает «24KZ». Магистраль будет пролегать через пять районов и соединится с железнодорожной сетью Узбекистана, что откроет новые маршруты для экспорта казахстанских товаров в ближнее и дальнее зарубежье.

Строительство дороги началось со станции Ердаут и уже продвинулось на 30 километров. Специальная техника выравнивает грунт и готовит основу для укладки путей. Протяженность крупного инфраструктурного проекта – 152 километра. Железная дорога пройдет через 5 районов. Работы ведутся в два этапа.

Арман Ансатбаев, представитель подрядной компании:

- Так как это совершенно новый проект, сначала завершим работы с грунтом. В следующем году начнется строительство мостов и водопропускных труб. В целом задействовано здесь 160-170 человек.

Строительство железной дороги обойдётся бюджету в 286 млрд тенге. По маршруту планируют уложить 19 700 тонн рельсов. Магистраль будет соответствовать всем мировым стандартам.

Нурлан Нурабаев, руководитель управления компании-перевозчика:

- Будет построен новый мост длиной 500 метров через реку Сырдарья. Он пройдет параллельно автомобильной дороге. Также появятся еще четыре моста.

Чтобы проложить железную дорогу, государство изъяло у местных жителей 700 гектаров земли. Теперь после завершения оценки стоимости сельхозучастков все 360 владельцев получат компенсации. Средства на это выделят из республиканского бюджета.

Транспортно-транзитная магистраль облегчит грузоперевозки на участке Сарыагаш-Ташкент и расширит экспортный потенциал Казахстана. Через неё отечественную продукцию будут поставлять в Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран. Сдать новый объект в эксплуатацию планируют уже в конце следующего года.

Авторы: Анель Есенбердина, Жандос Жумабек, Ерболат Абиш.