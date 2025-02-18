Создана правительственная комиссия в связи с ЧП на руднике «Жомарт»

Создана правительственная комиссия в связи с обрушением шахты в области Улытау, передает «24KZ». Она будет заниматься расследованием причин происшествия и оказывать помощь пострадавшим.

Комиссию возглавил заместитель главы Правительства Канат Бозумбаев. Ему поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.

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