Президент выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Улытау
Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.
Глава государства поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.
Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Обнаружены тела 7 работников рудника корпорации «Казахмыс»
Создана правительственная комиссия в связи с ЧП на руднике «Жомарт»
«Казахмыс» окажет помощь семьям погибших на руднике «Жомарт»
По факту ЧП на руднике «Жомарт» возбуждено уголовное дело