Президент выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Улытау

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.

Глава государства поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.

Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Обнаружены тела 7 работников рудника корпорации «Казахмыс»

Создана правительственная комиссия в связи с ЧП на руднике «Жомарт»

«Казахмыс» окажет помощь семьям погибших на руднике «Жомарт»

По факту ЧП на руднике «Жомарт» возбуждено уголовное дело