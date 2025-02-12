₸2 млрд направили на борьбу с паводками в ВКО

На противопаводковые работы на востоке Казахстана уже потратили больше 2 миллиардов тенге. Это в 3 раза больше, чем за предыдущий год, передает «24KZ».

Подготовку к весеннему половодью в области начали с прошлого лета: нарастили дамбы, расчистили каналы, расширили русла рек. Поэтому удалось снять угрозу подтопления 15 населённых пунктов. В регионе насчитываются 109 участков в 72 сёлах и городах, которые находятся в зоне риска. Обстановку усложняют обильные осадки. Коммунальные организации области вывезли за пределы жилых районов больше 220 тысяч кубометров снега. Службы ЧС и местные власти отслеживают ситуацию, работает оперативный штаб. За состоянием рек, которые чаще всего выходят из берегов, наблюдают и с воздуха, и на гидропостах.

Отметим, наибольшую опасность представляет Бухтарма, которая протекает через 3 района.

Рафик Симбинов, руководитель службы обеспечения мобилизационной подготовки ВКО:

– Улкен Нарын, Алтай, Катон, а также ещё будет, возможно, повторюсь, это в районе Риддера река Уба, которая вниз идёт по Шемонаихинскому району, Глубоковскому району. Но, если мы вовремя как в прошлом году, будем проводить взрывные работы по дроблению льда, то всё это избежим.