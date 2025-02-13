Больше 1800 детей заявили о буллинге в Казахстане в 2024 году

В Казахстане только в прошлом году больше 1800 детей заявили о буллинге со стороны одноклассников и учителей. Свои жалобы несовершеннолетние отправили в чат-бот Telegram-канала Генпрокуратуры и через QR-коды в школах. В результате проверок к ответственности привлекли почти 200 человек. Как защитить детей от буллинга, выясняла корреспондент «24KZ».

Почти 20% детей время от времени подвергаются буллингу в Казахстане — это данные Минздрава. При этом, как выяснилось в ходе социологического опроса, больше 500 учеников сталкиваются с травлей и запугиваниями 2-3 раза в месяц. В основном это школьники в возрасте от 11 до 15 лет.

БЛИЦ:

- Да, конечно, сталкивалась, но на мою самооценку это никак не повлияло. Не люблю таких людей, которые буллят, пытаюсь чем-то помочь пострадавшим.

- Я отношусь к буллингу очень негативно, так как это может повлиять на человека, повредить их самооценку и вообще психологическое состояние.

- Лично я сама никогда не сталкивалась с буллингом, но я знаю, что это очень большая и серьёзная проблема среди подростков. Я считаю, что это нужно как-то предотвращать, потому что это очень плохо влияет на психику современной молодёжи.

- Я считаю, что не нужно близко к сердцу принимать такое. Если это физическое, то обязательно обращаться за помощью. Словесное — подойти к учителю, попросить помощи у друзей или самому как-то разобраться в этом. Никогда не молчать, не держать в себе.

Жертвой буллинга может стать любой ребёнок. Агрессоры находят различные причины. Важно, чтобы взрослые не оставляли без внимания случаи травли. Родителям необходимо больше уделять внимание детям, поддерживать и помогать пережить ситуацию. Немаловажно сформировать у детей устойчивость к агрессии и научить правильно реагировать на буллинг, — считает психолог Елена Тен.

Елена Тен, врач-психотерапевт:

- Если мы изначально ребёнка учим: «Ну вот, если бы тебе сказали, например, что ты очкарик или ты полный, а если бы тебе сказали, что у тебя зелёные волосы, но они на самом деле чёрные, ты бы не отреагировал?» — не отреагировал. Так вот, учись слышать этих обидчиков через такие фильтры. То, что они говорят, не относится к тебе. Или когда ты подтверждаешь. Когда нет этого сопротивления, есть спокойное принятие, обидчик не получает желаемого. Дальше вести разговор бессмысленно, если тебе никто не сопротивляется. Такое айкидо словесное.

Для решения проблемы буллинга в стране применяют комплексные меры. С начала учебного года в школах страны внедрили антибуллинговую программу «Досбол like». В пилотном проекте она действует в семи регионах и охватывает 70 тысяч учащихся и 5 тысяч учителей. Они проходят уроки по конфликтологии и медиации, осваивают навыки работы с детьми — жертвами буллинга. Первыми участниками стали столичные педагоги, ученики и их родители.

Бакыт Алиев, представитель Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен»:

- В образовательных учреждениях открыты Центры педагогической поддержки родителей. Там им разъясняют, как отличить буллинг от конфликта, как выстраивать доверительные отношения с детьми и что делать, если ребёнок столкнулся с травлей со стороны сверстников.

С начала этого года во всех школах и колледжах Казахстана функционируют QR-коды контакт-центра 111. Всего за месяц туда поступило больше 18 тысяч обращений от несовершеннолетних. Жертвы буллинга смогли получить психологическую поддержку.

Автор: Эльвира Лекерова.