В Кызылординской области приступили к аэрации водоёмов

В Кызылординской области сотрудники рыбного хозяйства приступили к искусственной аэрации местных водоёмов. Предотвратить мор рыбинспекторам помогают егеря и добровольцы, передает «24KZ».

Января, февраль и март. Это тот период, когда в скованных льдом прудах и озёрах уровень кислорода в воде заметно снижается. Чтобы избежать массовой гибели рыбы в регионе приступили к искусственной аэрации водоёмов.

Сагатбек Бегимов арендовал озеро Ирколь пять лет назад. На пятидесяти гектарах водоема разводит промысловых рыб – сазана, карпа и толстолобика. Аэрацию, говорит предприниматель, проводит несколько раз за зиму.

Сагатбек Бегимов, предприниматель:

– Осенью завозим мальков с рисовых плантаций в отдельные пруды, весной – перемещаем в это озеро. В среднем водоём даёт до 10 тонн рыбы в год. Чтобы насытить воду кислородом, в начале зимы пробурили небольшие лунки. Сейчас толщина льда небольшая, поэтому используем камыш. Полое строение стебля обеспечит газообмен. Если лёд достигнет метра, то в ход пойдут мотопомпы.

Противозаморные мероприятия проводят во всех районах области. Они помогут выжить не только рыбе, говорят специалисты, но и другим обитателям водоёмов.

Жасулан Сейткереев, главный специалист Арало-Сырдарьинской межобластной инспекции рыбного хозяйства:

– В Кызылординской области больше 200 водоёмов. Большая часть из них закреплена за природопользователями. Зимой промерзанию подвержены все реки и озёра, особенно небольшие, в которых отсутствует течение. Силами егерей и рыбинспекторов на разных объектах пробурили почти 3,5 тысячи лунок. Если не сделать это сейчас, то многие обитатели озёр погибнут.

Работы продолжаются. Поддерживать необходимый уровень кислорода в водоёмах специалисты будут до самой весны.

Авторы: Райхан Тажибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев