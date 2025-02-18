До 1,5 млн га увеличат площадь посевов подсолнечника в Казахстане

Масложировую продукцию почти на 600 млн долларов экспортировал Казахстан в прошлом году, сообщает «24KZ». Предприятия делают ставку на развитие глубокой переработки, отметили в профильной ассоциации. Это позволит занять более прочные позиции на мировом рынке.

До 1,5 млн гектаров увеличат площадь посевов подсолнечника в этом году, сообщили в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур. Это обусловлено высоким спросом и развитием экспорта переработанной продукции.

По словам экспертов, в стране дефицит сырья. Сейчас производят 1 млн 700 тысяч тонн подсолнечника, в то время как мощности заводов достигают почти 4 млн тонн. Ещё один фактор, который влияет на увеличение посевов, – это цена. Из-за сокращения мирового производства семян стоимость на подсолнечник будет расти, говорят специалисты.

Ядыкар Ибрагимов, председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур:

- Задачи, поставленные Главой государства по увеличению в два раза экспорта несырьевых товаров, уже выполнили. Наши масложировые предприятия сейчас уходят на развитие глубокой переработки. То есть у нас в этом году запускаются два проекта по рафинации мощностью переработки порядка 231 тысячи тонны.

На их реализацию выделят больше 18 млрд тенге. Кроме того, в планах реализация ещё нескольких проектов по глубокой переработке масличных, в том числе по производству жиров и лецитина. Их запуск будет способствовать стабилизации стоимости бутилированного масла, а также сокращению импорта. В целом у нас большой экспортный потенциал продукции, говорят в ассоциации. Высокий спрос на неё в соседних странах. Основные рынки сбыта – Узбекистан и Китай. Последний даёт большую часть выручки из-за того, что там цены намного выше, чем в Средней Азии. Поэтому местные переработчики планируют увеличить экспорт подсолнечного масла именно в эту страну.

Ядыкар Ибрагимов, председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур:

- На сегодня Казахстан вошёл в топ-5 поставщиков подсолнечного шрота в страны ЕС. То есть это значимые показатели того, что мы сегодня уже видим в отрасли. В ближайшие пять лет планируем в два раза увеличить экспорт как в тоннаже, так и в валютной выручке.

В Казахстане собрали рекордный урожай подсолнечника

47 маслоэкстракционных заводов работают в Казахстане. Они перерабатывают больше 3,5 млн тонн продукции.

В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника. Показатель на 48% больше, чем в 2023-м. Данные привели в Бюро нацстатистики. В тройку лидеров по производству вошли области Абай, Восточно-Казахстанская и Павлодарская.

В Ассоциации переработчиков отметили, что в ближайшие годы в стране построят новые объекты. Это позволит увеличить мощность переработки до 5 млн тонн. Кроме того, внимание уделят и производству высокопротеиновых кормов для животных. В прошлом году их объём превысил 700 тысяч тонн.

Новую линию по производству рафинированного масла запустят в области Абай

72 тысячи тонн рафинированного масла ежегодно будут выпускать в области Абай. Запуск новой линии производства позволит обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Объект планируют запустить в этом году. На его реализацию направили больше 7 млрд тенге. Пока завод в сутки выпускает 522 тонны растительного масла, 430 тонн шрота и 36 тонн гранулированной лузги. Основные поставщики сырья – отечественные и российские фермеры.

Отметим, что готовую продукцию поставляют на внутренний рынок, а также в страны СНГ, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Индию, Италию, Китай и другие государства.