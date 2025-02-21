В аэропортах Астаны и Актобе построят новые ТЗК

В аэропортах Астаны и Актобе до 2027 года планируют построить новые топливозаправочные комплексы, сообщает «24KZ». Это нужно для использования современных видов авиатоплива, включая Jet A-1 и в будущем SAF.

Пока Jet A-1 в стране не производят, но все три нефтеперерабатывающих завода готовы к его выпуску. На проекты и закупку спецтехники выделят 15 млрд тенге, что создаст 140 новых рабочих мест.

Также рассматривают возможность строительства комплексов в аэропортах Туркестана, Актау и Караганды.

Ильдар Шамсутдинов, генеральный директор «КазМунайГаз-Аэро»:

- Вне зависимости, перейдёт страна на Jet А-1 или не перейдёт, мы на этих нефтебазах, на этих топливозаправочных комплексах будем хранить то авиатопливо, которое у нас будет применяться. Будет применяться ТС-1 и РТ, будем хранить. Если один из заводов начнёт производить Jet А-1, мы, соответственно, зачистим эти резервуары и будем там хранить Jet А-1. Постепенный переход на Jet А-1 необходим, чтобы увеличить конкурентное преимущество нашей страны, развить транзитный потенциал.