Коуч-тренеры должны иметь специальный сертификат в США

В Европе сфера коучинга востребована много лет. Менторов нанимают не только частные компании, но и государственные структуры для мотивации сотрудников и повышения их эффективности. Однако у этой деятельности есть и обратная сторона. В большинстве случаев качество подготовки хромает, так как сфера не регулируется на должном уровне. Это оставляет пространство для недобросовестных специалистов и мошенников, передаёт корреспондент «24KZ».

Соединённые Штаты считаются одной из стран с наиболее строгими стандартами для коучей. Специалисты, особенно в корпоративном секторе, медицине и психологии, должны иметь подтверждённые документы и сертификаты от двух крупнейших организаций — International Coaching Federation и NBHWC. Что касается второго объединения — это Национальный совет по коучингу в области здоровья и благополучия, который занимается разработкой стандартов подготовки, сертификации и этики.

Обучение включает как теоретические знания, так и практические навыки, но одного обучения недостаточно — сертификат получают только те, кто успешно сдал экзамен. Кроме того, в стране менторы должны соблюдать «Этический кодекс», в котором выделены три ключевых принципа: конфиденциальность, честность и ответственность.

В ЕВРОПЕ КОУЧИНГ ЯВЛЯЕТСЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ СФЕРОЙ

Для европейских стран персональный лайф-коуч и бизнес-коуч в организациях — это обычное дело. Услугами сертифицированных тренеров активно пользуются не только частные компании, но и государственные структуры. В Евросоюзе и Великобритании стандарты отрасли регулирует Европейский совет по коучингу и менторству. В 2011 году организация совместно с Международной федерацией коучинга зарегистрировала профессию в Европарламенте как саморегулируемую. Совет сертифицирует менторов по четырём уровням: базовый, практик, старший эксперт и мастер.

Навыки наставничества преподают в университетах, таких как Оксфорд и Кембридж, где предлагают официальные образовательные программы. В некоторых странах, например в Германии, коучи часто должны проходить обучение в университетах или аккредитованных центрах для работы в корпоративном и государственном секторе.

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ УЖЕСТОЧИТЬ МЕРЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОУЧЕЙ

В последние годы в России коучи и представители инфобизнеса всё чаще оказываются в поле зрения властей. После ряда скандальных случаев с блогерами депутаты Госдумы предложили ограничить деятельность инфобизнеса и создать реестр таких специалистов.

Инфлюенсеры с авторскими программами привлекают клиентов по проверенным психологическим схемам. Сначала они «прогревают» аудиторию — с помощью специальных стратегий демонстрируют успех и роскошный образ жизни. Затем рассказывают эмоциональные истории о преодолении трудностей на пути к богатству. На финальном этапе запускается активный маркетинг: объявляются ограниченные скидки, специальные предложения и бонусы.

Автор: Дана Ермак.