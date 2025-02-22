Роль ОДКБ и ШОС в вопросах безопасности ЦА обсудили в Кыргызстане

Задача по сохранению стабильности в Центральной Азии возложена на союзнические объединения, в которые входят страны этого региона. Такое мнение высказали аналитики Кыргызстана. Так, главная задача ОДКБ — сохранить государственную целостность и суверенитет стран-участниц. Какова роль ШОС и Организации Тюркских Государств, выяснял корреспондент «24KZ».

Количество вооружённых конфликтов, террористических актов и экстремистских проявлений в последние годы значительно возросло. Всё больше стран оказываются втянутыми в них, если не напрямую, то косвенно. Центральная Азия из-за географической близости к конфликтным зонам находится под постоянным наблюдением профильных структур. По данным силовиков Кыргызстана, угрозы, исходящие из Афганистана, Сирии и Ближнего Востока, остаются актуальными.

Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики:

- Около трёх миллионов беженцев из Сирии находятся на территории Турции, насколько я знаю. Этот канал могут использовать все, кто угодно: и представители террористических, экстремистских организаций, и просто люди, бежавшие от войны. И многие просочились в Европу через Турцию.

По мнению экспертов, основная нагрузка в этой ситуации ложится на союзнические объединения, в которые входят страны Центральной Азии. Так, главной задачей Организации Договора о Коллективной Безопасности является сохранение государственной целостности и суверенитета стран-участниц. ШОС, хотя и рассматривается в основном с экономической точки зрения, за годы взаимодействия сформировала тесные связи, способствующие внутренней стабильности государств. Организация Тюркских Государств, несмотря на относительно новый формат сотрудничества, благодаря этнокультурной близости имеет все предпосылки стать эффективным инструментом обеспечения национальной безопасности.

Аликбек Джекшенкулов, экс-министр иностранных дел Кыргызской Республики:

- Мы всегда готовы к диалогу, внести свой вклад в развитие политической и научной мысли для укрепления сотрудничества ОДКБ, ШОС, ЕвразЭС, СНГ и других наших общих организаций, которые со временем доказали свою жизнеспособность.

Аналитики отмечают, что в условиях многополярного мира роль союзных объединений возросла. Активное развитие региональных интеграционных связей стало приоритетом для многих государств. ШОС и ОТГ, выполняя функции экономического взаимодействия, играют ключевую роль в формировании общей архитектуры устойчивости и безопасности стран-участниц, подчёркивают эксперты.

Автор: Бакыт Чермашев.