«Казахмыс» окажет помощь семьям погибших на руднике «Жомарт»
«Казахмыс» окажет материальную помощь семьям погибших на руднике «Жомарт». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает «24KZ».
Родным выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Также предусмотрят ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплатят обучение детей, погасят кредиты и займы погибших работников.
В корпорации также подчеркнули, что по обращению членов семьи окажут и другую необходимую им помощь.
Телефон горячей линии: 8 (7271) 55-96-21
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