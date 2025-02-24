Учёные и инженеры подписали меморандум о сотрудничестве в Алматы

Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Национальная инженерная академия подписали меморандум о сотрудничестве, передает «24KZ». Теперь учёные и инженеры намерены совместно работать над внедрением передовых научных разработок в производство. Одним из ключевых направлений станет использование самого мощного суперкомпьютера в Центральной Азии, который откроет новые возможности для создания высокотехнологичных материалов, энергосберегающих решений и интеллектуальных систем.

Соглашение о сотрудничестве между Национальной инженерной академии и КазНУ имени аль-Фараби предусматривает создание совместных инновационных проектов и поддержку перспективных идей молодых ученых. Более 200 докторов технических наук из академии получат доступ к современным лабораториям университета. Это ускорит процесс внедрения научных разработок в производство.

Бакытжан Жумагулов, президент Национальной инженерной академии РК:

– Пока не будет связи между наукой и экономикой страны, результат будет слабый. Но сегодня я смотрю, какие средства выделяются, какие новые оборудования прибыли. Это мы могли 5-10 лет назад об этом только мечтать.

Университет с 90-летней историей располагает современной технической базой. Например, недавно установленный суперкомпьютер с производительностью 2000 терафлопс вошел в число шестисот самых мощных в мире. Он способен решать задачи в сферах искусственного интеллекта, нефтегазовой отрасли, энергетики, сельского хозяйства, дистанционного зондирования Земли и 3D-моделирования. В университете успешно развивают и другие научные направления.

Аида Кыстаубаева, директор департамента науки и инноваций КазНУ им. аль-Фараби:

– В нашем химическом кластере мы создаем искусственный каучук и синтетические кристаллы стоимостью до 10 тысяч долларов. В мире всего пять лабораторий, которые занимаются таким производством. Наши кристаллы по прочности сравнимы с алмазами.

Помимо этого, учёные КазНУ разрабатывают катализаторы и аккумуляторы для мобильных телефонов. А биологи создали уникальный шоколад и хлеб, которые призваны помочь в лечении диабета. Здесь же обучают и тестируют отечественную систему искусственного интеллекта QazLLM. Эти инновации вызвали большой интерес ученых инженерной академии. Теперь их совершенствование и промышленное внедрение будут осуществлять совместными усилиями.

Авторы: Гафу Уали, Сержан Жумабаев