Меры по укреплению сотрудничества обсудили Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в прошлом году составил 1 млрд 700 млн долларов. К 2030 году планируется увеличить его почти двое. Такую задачу перед Правительствами ставят главы двух государств, передает «24KZ».

Реализацию проектов обсудили Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Он прибыл в Астану с первым официальным визитом. Стороны провели переговоры в узком и расширенном составах. Рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного, водно-энергетического, туристического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также сферы АПК.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

– Доверительные взаимоотношения глав наших государств в духе взаимного уважения и искренней дружбы способствуют выводу многогранного сотрудничества на новый уровень. Укрепление и углубление торговых отношений несет мультипликативный эффект для развития экономик двух стран. За последние 15 лет объем инвестиций Казахстана в кыргызскую экономику увеличился до 1,3 миллиарда долларов. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия.

Стороны отметили развитие транзитно-транспортной сферы двух стран. Объем автомобильных перевозок в прошлом году составил почти 2,5 млн тонн грузов, это на 19% больше позапрошлых показателей. В 2025 планируется перевести в электронный формат процедуру обмена иностранными бланками разрешения. Это увеличит объем перевозок. В перспективе – строительство новой дороги между Алматы и Иссык-Кулем протяженностью 90 км. Для повышения пропускной способности на казахстанско-кыргызской границе стороны модернизируют и расширяют автомобильные пункты пропуска.

Марат Карабаев, министр транспорта РК:

– Мы в текущем году начнем модернизацию пункта пропуска Бесагаш полностью. Предполагается, что с апреля начнутся строительно-монтажные работы. Кроме того, сейчас пункт пропуска Сортобе не пропускает большегрузы. Мы планируем провести ремонтные работы, а именно средний ремонт и с мая планируем запустить большегрузные авто. Также обсудили открытие девятого пункта пропуска между Казахстаном и КР, а именно Аксу-Камышановка с казахстанской стороны. Мы в текущем году приступили к разработке документации, в следующем году начнется строительство.