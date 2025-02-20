Внешняя политика Казахстана: итоги 2024 года

Прошедший 2024 год можно назвать годом внешней политики Казахстана. Казахстан возглавил сразу шесть ключевых международных организаций и продолжила демонстрировать свою приверженность многостороннему сотрудничеству на мировой арене, передаёт корреспондент «24KZ».

2024 год стал знаковым для казахстанской дипломатии. Казахстан председательствовал в таких ключевых объединениях, как ШОС, ОТГ, ОДКБ, СВМДА, Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Международный фонд спасения Арала.

Так, за время главенства в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 160 мероприятий. Договорная база пополнилась 60 новыми документами. Казахстан предложил стратегию развития Организации до 2035 года. Ключевым событием председательства стал саммит в Астане, который впервые прошёл в формате «ШОС плюс».

Жанерке Кайраткызы, политолог:

- Самое важное, что был обеспечен такой диалог, продуктивный диалог и, можно сказать, диалог инклюзивности. Об этом говорил сам председатель КПК, господин Си Цзиньпин. Он сказал, что в целом страны ШОС намерены развиваться в траектории инклюзивного развития. Это будет построение многополярного мирового порядка, где будут услышаны не только сильные мировые державы, но и все страны, развивающиеся в том числе.

Основным достижением председательства в СВМДА стало начало нового этапа институциональных изменений. Казахстан предложил оцифровать взаимодействие стран-участниц, запустив платформу для обмена данными и аналитикой. А когда Казахстан встал у руля Организации тюркских государств, была запущена программа TURKTIME!, направленная на укрепление культурной и экономической интеграции. Реализованы проекты в области образования, науки и предпринимательства. Во время председательства в ОДКБ наша страна сосредоточилась на продвижении инициатив по противодействию трансграничной преступности, терроризма и незаконного оборота наркотиков.

Аман Мамбеталиев, политолог:

- Есть разрушение зоны свободной торговли, есть риски по территориальной целостности, есть риски существования международных организаций. Поэтому серединные державы становятся всё более активными ввиду восприятия их собственных зон ответственности. Такой державой, безусловно, является Казахстан. Казахстан, понимая это, в том числе благодаря тому, что наш президент имеет опыт работы в ООН, осознаёт в первую очередь необходимость трансформаций и изменений.

Успехи председательства в этих организациях подтверждают растущее влияние Казахстана на мировой арене. Особое внимание наше государство уделило и водной дипломатии. В 2024 году страна активно сотрудничала с соседями по трансграничным рекам, заключив важные соглашения с Кыргызстаном и Узбекистаном о подаче воды через реки Шу, Талас и Сырдарью.

Казахстан также продолжил играть ключевую роль в международной дипломатии, выступая посредником в урегулировании конфликтов. В рамках Астанинского процесса прошли очередные раунды переговоров по сирийскому кризису. Казахстан активно развивал крупные региональные проекты в энергетике, транспорте и торговле.

Участие в проекте «Один пояс — один путь», а также развитие Транскаспийского транспортного маршрута подтверждают стратегическую роль нашей страны в укреплении глобальных экономических связей. Эксперты сходятся во мнении, что Казахстан продолжит проводить миролюбивую внешнюю политику, внося значительный вклад в процветание на евразийском пространстве.

Авторы: Амир Хайдаров, Ербол Дайыров.