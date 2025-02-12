В безопасное место переселят жителей микрорайона Петропавловска

В Петропавловске жителей микрорайона Заречный, который часто подтапливает во время паводков, в этом году планируют расселить, сообщает «24KZ». Владельцам частного сектора предложат новую жилплощадь, причем независимо от того, грозит ли им весеннее половодье или нет. Но те, у кого дачи – единственное жильё, на переезд рассчитывать не могут. Там десятки семей с тревогой ждут весны.

Семья Тишковых переехала в дачное сообщество микрорайона Заречный 11 лет назад. В живописном месте по соседству с жилым частным сектором они отстроили большой уютный дом, в котором после половодья прошлого года пришлось восстанавливать практически всё. В этом году домочадцы опасаются уже не только большой воды. Новый насыпной вал как раз напротив их дома, по словам Наталья Тишковой, представляет не меньшую угрозу.

Наталья Тишкова, жительница г. Петропавловска:

- Мы боимся, что если, действительно, придет ещё одна такая же вода, даже если будет как в 2017 году, то вся эта глина и грязь просто снесёт наши дома. Эта вся грязь будет на наших участках, в наших домах.

Сомневается, является ли спасением новое сооружение или угрозой, и Раушан Абдрахманова. Насыпь расположена рядом с её домом. Выстоит ли он, если пойдет вода, не сползёт ли на него грунт с земляного вала, устоит ли столб линии электропередачи у подножья дамбы? Вопросов у девушки больше, чем ответов. Но сильнее всего её беспокоит будущее расселение жилого массива микрорайона. Ведь живущие на территории дачных сообществ под него не попадают, и таких в Заречном – 40 семей.

Раушан Абдрахманова, жительница г. Петропавловска:

- Мы очень паникуем, переживаем, потому что на встрече с акимом города мы слышали информацию, что полностью посёлок Заречный будет расформирован. А нас оставят с бедой один на один. Говорят, что мы построили вне закона. В том году мы доказывали единственное жильё, в этом году нам просто надо государству доказать, что мы люди, мы семьи, есть старики, есть молодые, которые тоже хотят жить хорошо. И то, что происходит паводок, в этом же вины нашей нет.

В акимате уточнили, что расселят микрорайон в этом году. Жителям предложат благоустроенные квартиры в двух строящихся многоэтажках по принципу «квадрат на квадрат». Горожане смогут выбрать альтернативу: денежную компенсацию и самостоятельно приобрести жильё. Рассматривается и третий вариант – остаться жить на прежнем месте. У тех, для кого дачный массив является единственным местом проживания, выбор невелик.

Асем Айтулова, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

- Когда жители строились, они изначально знали, где строятся. В пойме реки предполагается строительство дачных домиков, но не жилого массива. Что мы можем предложить дачникам? Если они состоят в одной из категорий социально уязвимых слоев населения, они могут встать в очередь на жильё. Либо в городе имеется много участков заброшенных. Они могут также по закону встать в очередь на земельный участок, и им будет предоставлен земельный участок.

Речь идёт о дачных территориях, где горожане смогут без опаски строить свои новые дома. А вот посёлок Заречный находится в зоне риска подтопления. Ещё год назад до масштабного разлива Есиля здесь проживали больше 900 человек. Многих стихия лишила крова. Микрорайон опустел: из 440 домов здесь осталось всего 250.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков.