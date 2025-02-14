На трассах области Улытау проблемы с мобильным интернетом и связью

На трассах области Улытау проблемы с доступом к мобильному интернету и сотовой связи. Воспользоваться ими можно только на некоторых участках дорог, соединяющих регион с другими областями страны. Мы не раз поднимали эту тему в эфире, передает «24KZ». Озвучивали и планы местных властей решить вопрос в рамках национального проекта «Доступный интернет». Однако ситуация остаётся прежней.

В области Улытау около тысячи километров трасс республиканского значения. Если на дороге Жезказган-Караганда связь и интернет отсутствуют только на некоторых участках, то на дорогах в направлении Аркалыка и Кызылорды её нет вообще.

– 280-300 километров без связи. Если что-то случится в дороге, нет возможности сообщить об этом, попросить о помощи.

– На дороге от Кызылорды до Жезказгана нет заправок. Связь и интернет отсутствуют. Если топливо закончится или сломается автомобиль, то вся надежда на помощь водителей попутного транспорта.

– Проезжаю здесь постоянно. Столько лет не могут решить проблему со связью. А как быть, если нужна помощь? Как сообщить? А ведь состояние дороги такое, что машины ломаются часто.

Решить проблему намерены в рамках национального проекта «Доступный интернет». Для этого вдоль трасс необходимо установить 15 мачт-антенн. Проектно-сметную документацию готовили районные акиматы, но не все уложились в срок.

Аян Абжамалов, заместитель акима Улытауского района:

– Сотрудник акимата не вовремя отправил бюджетную заявку для разработки ПСД. Поэтому документацию подготовили позже положенного срока. Специалист получил дисциплинарное взыскание.

ПСД готова на 7 мачт-антенн. Бюджетную заявку на выделение почти миллиарда тенге направили в профильное ведомство. По словам специалиста областного управления цифровых технологий, в ближайшие несколько лет качественную связь наладят на трассах в направлении Караганды и Аркалак. А вот с установкой антенн на дороге до Кызылорды возникли сложности. Как оказалось, на трассе нет возможности подключить оборудование к электросетям.

Аружан Сатбекова, главный специалист управления цифровых технологий:

– Рассматривали вариант установки солнечных панелей. Однако операторы связи не приняли это предложение. Дело в том, что применение солнечных панелей на трассах еще не практиковали. Мы не можем быть уверены в стабильной работе оборудования.

Прокладка сотен километров линий электропередачи дело затратное. Поэтому в акимате ищут другие решения. В этом году в регионе приступят к реконструкции трассы Жезказган-Кызылорда. Сейчас идут переговоры с компанией, ответственной за строительство дороги, о возможностях подключения антенн.

Авторы: Елизавета Шалина, Нурбол Уздикбаев