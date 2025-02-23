600 рабочих мест создали в Акмолинской области в рамках программы «Ауыл аманаты»

Бюджет программы «Ауыл аманаты» увеличили в Акмолинской области. В этом году сельчане смогут получить льготные кредиты на 2,5 миллиарда тенге, передает «24KZ». На эти деньги можно как расширить действующий бизнес, так и начать новое дело.

Аида Мейрамова руководит новой пекарней в Атбасаре. Говорит, на открытие производства ушло немало времени. Сначала приобрела здание, затем по программе «Ауыл аманаты» получила более 8 миллионов тенге в виде льготного кредита.

Аида Мейрамова, предприниматель:

– Я кредитовалась под 2,5% и приобрела самые необходимые вещи для нашего производства. Это ротационная печь, плюс тестомес. С этого началось наше производство, пока небольшое. Мы производим около 40 наименований. Печь хлеб – это колоссальный труд. Хлеб – всему голова.

Продукция пекарни пользуется большим спросом среди горожан. Хлеб и хлебобулочные изделия закупают и магазины из близлежащих районов. Поэтому предприятие сейчас работает круглосуточно. Здесь работают шестнадцать человек.

Айгерим Искакова, пекарь:

– Здесь мне нравится то, что мы радуем покупателей. Они нам тысячу благодарностей могут сказать. Даже бывает, что когда мы делаем не в магазине, а на заказы, на праздники. У нас появляется настроение, мы с удовольствием дальше продолжаем делать свою работу, радовать народ.

В прошлом году в регионе благодаря программе «Ауыл аманаты» реализовали 308 проектов. Большинство бизнес-инициатив в сфере животноводства. В этом году значительно увеличили бюджет программы.

Сара Абилова, главный специалист управления сельского хозяйства:

– Планируется выделение 2,5 миллиардов тенге. Планируется выдать 398 микрокредитов с созданием 403 рабочих мест. Кредитные средства планируется направит практически на все направления. Это мясное-молочное, на развитие коневодства, овцеводства, выращивание овощей, а также на развитие малого бизнеса.

Сейчас уже 175 сельчан изъявили желание получить льготный кредит по программе «Ауыл аманаты». Они подали заявки на полтора миллиарда тенге.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко