От уплаты НДС освободят бизнес по 40 видам экономической деятельности

Эксперты и бизнес-сообщество продолжают обсуждать реформу налогообложения в стране. Наряду с базовой ставкой НДС в размере 16% рассматривается и ставка на уровне 10% и 0%, передает «24KZ».

Сейчас в стране у нас 2,3 млн налогоплательщиков. Фактически оплачивают НДС только 4%, то есть 88 тысяч субъектов бизнеса. По словам вице-министра нацэкономики Азамата Амрина, это привело к тому, что исказилась природа самого НДС. Налог на добавленную стоимость превратился в налог с оборота, то есть плательщик НДС покупает у неплательщика НДС.

В этой связи принято решение расширить число плательщиков НДС. Но сделать это намерены дифференцированно. НДС, согласно предложениям Правительства, повышается до 16%. Рассматривается также 10% ставка, но какие отрасли попадут в данную категорию, пока решается. Кроме того, планируется ввести 3 специальных налоговых режима вместо прежних 8. Это режим для самозанятых, налог для них составит 4%. Платить НДС не будут главы крестьянских и фермерских хозяйств. Также освобождаются владельцы парикмахерских, магазинов, реализующих продукты, напитки, косметику, ковры. Они войдут в число 40 видов ОКЭД – общегосударственный классификатор видов экономической деятельности. Платить НДС теперь будут компании, оказывающие услуги аренды, медицины, строительно-монтажных работ и другие.

Взамен повышенной ставки НДС в Министерстве нацэкономики предлагают снизить нагрузку на работодателя.

Азамат Амрин, вице-министр национальной экономики РК:

– Здесь мы предложили взамен увеличения ставки НДС снижение нагрузки на фонд. То есть упразднить социальный налог и обязательный пенсионный взнос работодателя. Если на сегодняшний день нагрузка на фонд оплаты труда составляет 39,5 %, то если упразднить налоги, она достигнет до 30%.

Налоговые льготы получат предприниматели, внедряющие новые технологии в производство. Разработчики законодательства намерены усилить связь между научно-технологической и экономической политикой государства. Отметим, Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, открыто провозгласившей модель науки.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПОЛУЧАТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВНЕДРЯЮЩИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В этих цехах идеальная чистота. Специальное оборудование при входе полностью очистит пыль с вашей одежды и обработает антистатиком. Здесь производят телекоммуникационное оборудование, коммутаторы, роутеры и телефонные станции. Производство почти на 80% отечественное: специалисты сами разрабатывают программное обеспечение, проектируют, собирают и монтируют электронную схему. Так обеспечивается максимальная безопасность, а это крайне важно. Ведь все оборудование поставляется силовым структурам страны.

Дастан Абдрахманов, генеральный директор компании по производству телекоммуникационного оборудования:

– В прошлом году мы реализовали крупный проект, у нас добавились две линии СМД монтажа. Производство – Южная Корея. В рамках поставки данного оборудования было приобретено очень много вспомогательного оборудования. Улучшилось качество, уменьшился процент брака. Полностью исключили человеческий фактор. На реализацию данного проекта в прошлом году было выделено около 2 млн долларов.

Это почти треть дохода компании. Согласно изменениям в проекте Нового кодекса, за внедрение научных технологий предприниматель будет получать налоговую льготу – так называемый супервычет. Её суть заключается в снижении налоговой нагрузки.

К примеру, предприниматель имеет чистый доход 1 миллион тенге. Из них 100 тысяч направляет на внедрение новых технологий. Из оставшихся 900 тысяч отнимается супервычет в размере 200% от дохода, то есть 200 тысяч. Налогом облагается остаток, то есть 700 тысяч тенге. Учитывая, что КПН равен 20%, предприниматель заплатит налоги в размере 140 тысяч тенге. При отсутствии данной льготы заплатил бы 200 тысяч.

Претендовать на супервычеты может средний и малый бизнес. Главное условие – внедрение новых технологий. Казахстан – первое государство на постсоветском пространстве, перешедшее к открытой модели науки. Её успешно внедрили в свою экономику Соединенные Штаты Америки еще в 1949 году, чуть позже Япония, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. По словам директора Национального центра развития высшего образования Фархата Куанганова, она и обеспечивает связь между научно-технологической и экономической политикой государства. Именно в центре разрабатывались предложения по внедрению прогрессивных мер налогового законодательства.

Фархад Куанганов, директор Национального центра развития высшего образования МНВО РК:

– Если мы хотим добиться успеха и развивать высокотехнологичные отрасли, наряду с предложенной налоговой реформой должны быть инструменты, позволяющие развивать приоритетные секторы экономики. У Казахстана они есть. Это машиностроение, с/х, туризм, транспорт, High tech-отрасль, искусственный интеллект и т.д. На фоне более высоких налоговых ставок они будут иметь более мультипликативный эффект. Бизнес будет стремиться вкладывать именно в эти секторы, где больше стимулов.

Супервычеты планируют ввести и для эндаумент-фондов вузов. Это благотворительные организации, инвестирующие в образование, культуру, медицину и науку неосновные средства, а инвестиционные доходы. Этот опыт хорошо зарекомендовал себя за рубежом. К примеру, эндаумент-фонд Гарвардского университета составляет почти 50 млрд долларов. В Казахстане же 21 эндаумент-фонд. Их общая капитализация составляет чуть более 500 млрд тенге.

По мнению экономиста Фархата Куанганова, необходимо внедрить программу фискальных инвестиций и кредитования. Такой опыт никогда не применялся в Казахстане, но есть опыт других стран. Один из них – развитие туризма в Турции. Сегодня эта страна входит в десятку самых популярных туристических направлений во всем мире. Суть подхода заключается в налоговых льготах для всех участников индустрии, в данном случае туризма – владельцев гостиниц, теплиц, туроператоров, компаний, осуществляющих авиаперевозки и так далее. Льготы позволяют удешевить конечный продукт, в данном случае турпакет. И выдаются до того момента, пока отрасль не «окрепнет».

Юксель Ержан, владелец гостиницы:

– Мы начали этот гостиничный бизнес в регионе Каппадокия в конце девяностых годов, а затем в Денизли Памуккале. Это одно из самых популярных туристических направлений Турции. На рынке мы уже давно, поэтому платим все налоги. Но в первое время государство поддерживает бизнес в сфере туризма. Предприятиям в сфере туризма предоставляются специальные скидки. Новые отели могут быть освобождены от НДС на строительные материалы и услуги. Гостиницам в свободных экономических зонах предоставляются налоговые льготы. Это стимулирует инвестиции. Субсидии и налоговые льготы предоставляются отелям, реализующим экологические проекты.