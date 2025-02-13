Особый статус Туркестана: Сенат принял закон

Десятки проектов на миллиарды тенге планируют сдать в этом году в Туркестане. Об этом в Сенате сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передаёт «24KZ».

Так, в духовной столице возводят сразу два парка, спортивный комплекс, гребной канал и ипподром. Кроме того, в специальной экономической зоне проводят инженерную инфраструктуру. В то же время теперь генеральный план Туркестана будет разрабатываться с учётом историко-культурного облика. А градостроительный регламент и дизайн будет утверждать местный маслихат.

По словам депутата Ляззат Рысбековой, сейчас остро стоит вопрос сохранения исторической самобытности города, а также 25 памятников. Поэтому будет создан специальный резерват. А вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи запретят строить здания высотой более 7 метров. Такие нормы прописаны в законе об особом статусе Туркестана.

Документ сегодня в двух чтениях приняли сенаторы и направили на подпись президенту. Ряд новых компетенций появится и у акимата. Местные власти смогут согласовывать схемы движения транзитного транспорта. Кроме того, ремесленникам будут субсидировать почти четверть затрат.

Ляззат Рысбекова, депутат Сената Парламента РК:

- На возмещение затрат указанным лицам потребуется, по данным Министерства национальной экономики, порядка 88,5 млн тенге в год. Полагаем, что с вышеуказанными нормами количество ремесленников может резко возрасти, соответственно, вырастут и затраты. Ежегодно, по данным Министерства национальной экономики, город Туркестан посещают более 1 миллиона туристов. В этой связи законами предусматриваются нормы, направленные на развитие инфраструктуры города.