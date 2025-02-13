Торгово-логистический центр построят на границе Казахстана и Кыргызстана

Логистический центр, новый пункт пропуска, трансграничная автодорога, электростанция на солнечной энергии. Эти и другие индустриальные объекты планируют реализовать в этом году Казахстан и Кыргызстан. Некоторые из них пока существуют в виде проектов, другие уже на стадии строительства, передаёт корреспондент «24KZ».

Один из крупных проектов, реализация которого намечена на текущий 2025 год, – строительство совместного торгово-логистического центра на приграничной территории Жамбылской области в районе пограничного перехода Кара-Суу. По соседству находится Таласская область Кыргызстана, где в основном развито сельское хозяйство.

Предполагается, что данный проект позволит, во-первых, начать совместную переработку пищевых продуктов; во-вторых, будет способствовать продвижению кластера легкой промышленности; в-третьих, увеличит потенциал торгового оборота двух стран.

Ербол Сарыпбеков, советник посольства РК в КР:

- Уже составлен перечень потенциальных инвесторов, которые готовы прийти на территорию ТЛК и создать свои производства на нем. Этот перечень ведется. Чрезвычайный и полномочный посол Рапиль Жошыбаев в качестве председателя межведомственной рабочей группы по созданию ТЛК в Жамбылской области проводит активные переговоры с этими инвесторами по формированию перечня.

В числе других задач на текущий год — реконструкция КПП на совместной границе и открытие нового в Чуйской области Кыргызстана. Это разгрузит пункт пропуска Ак-Тилек, откуда грузовики направляются в Алматы. К слову, рядом с городом планируется строительство оптово-розничного центра, где поставщики из Кыргызстана смогут складировать свою продукцию. Часть товаров будут поставляться по новой дороге через Иссык-Куль. Это даст Кыргызстану новые туристические возможности, а Казахстану — расширение логистической сети.

Рапиль Жошыбаев, чрезвычайный и полномочный посол РК в КР:

- Казахстан активно продвигает проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, улучшению логистики и созданию современных хабов. Особое внимание уделяется диверсификации экономики, снижению зависимости от сырьевых ресурсов. Мы активно развиваем высокотехнологичные отрасли, включая искусственный интеллект, чтобы не только обеспечить устойчивый экономический рост, но и создать новые рабочие места.

В сфере энергетики Казахстан и Кыргызстан намерены реализовать два проекта: крупный по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и локальный по возведению в Иссык-Кульской области электростанции на солнечных батареях. В первом случае стороны пришли к принципиальному соглашению о совместном участии, во втором начата практическая реализация. Уже построена линия электропередач, в текущем году будут установлены солнечные панели.

Автор: Бакыт Чермашев.