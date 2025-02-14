В Казахстане упало производство натуральных соков. За последние десять лет выпуск сократился на 100 миллионов литров. Об этом рассказали в ассоциации производителей безалкогольных напитков. По словам предпринимателей, ситуацию может усложнить введение акцизного налога, передает «24KZ».

Производством натуральных соков в стране занимаются всего 25 компаний, 7 из которых крупные.

В КАЗАХСТАНЕ УПАЛО ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ

Если говорить про безалкогольную индустрию в целом, то в ней действует около трёхсот пятидесяти предприятий. Они занимаются выпуском различных сладких напитков, соков и воды. В профильной ассоциации отмечают, что эти производители - одни из крупных налогоплательщиков. По последним данным, они пополнили бюджет и внебюджетные фонды, почти на сто девять миллиардов тенге. Представители этого бизнеса - в основном средние и небольшие компании. Они беспокоятся, что введение акцизного налога создаст дополнительную нагрузку и может отразиться на конечной стоимости товара. По этому поводу высказалась, глава ассоциации Алия Мамытбаева.

Алия Мамытбаева, глава ассоциации безалкогольных напитков и соков РК:

- Вопрос, касающийся акцизного налога, неважно, какой, потому что это именно фискальный налог, он не связан никак с оздоровлением. Поэтому необходим тщательный расчёт, анализ и ведение анализа регуляторного воздействия на отрасль, как обычно это проводится во всех странах.

АКЦИЗ НА СЛАДКИЕ НАПИТКИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ

В профильной ассоциации говорят, что индустрия и так испытывает сложности: подорожало сырьё, логистика. Есть также проблемы с нехваткой свёклы. Причём потеря индустриальных покупателей окажет достаточно чувствительный удар и по сахарной отрасли. В качестве альтернативы, производители готовы взять на себя обязательства по сокращению содержания сахара в общем портфолио напитков.

Алия Мамытбаева, глава ассоциации безалкогольных напитков и соков РК:

- Как показывают международные исследования – это очень серьёзный момент. Действительно снижение в рецептуре оно рассматривается многими странами. Но, это большая работа, это требуется время. Потому что переход производителей на снижение рецептуры сахара - это довольно сложный и дорогостоящий процесс.

АКЦИЗ НА СЛАДКИЕ НАПИТКИ: В НАЦПАЛАТЕ «АТАМЕКЕН» ОЗВУЧИЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

В Нацпалате «Атамекен» считают, что дополнительные расходы могут отразиться на экспорте. Казахстанские производители стали меньше отправлять свой товар за рубеж. При этом, только за последние годы объёмы импортных сладких напитков выросли в два раза. Есть риски, что эта тенденция пойдёт дальше.

Тимур Жаркенов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен»:

- Необходимы действия, как глава государства озвучил: необходимо опираться на анализ, на экспертное мнение, и прежде всего на сами отрасли. На текущий момент мы видим только по введению того же самого акцизного налога на сахоросодержащие напитки. Полагаем, что такое мнение - надуманное. Ключевой момент-необходимо более взвешено подходить к таким вопросам, прежде чем принимать такие радикальные решения.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: НАЛОГ МОЖЕТ СОКРАТИТЬ ПРОДАЖИ СЛАДКИХ НАПИТКОВ НА 16%

В прошлом году Всемирный банк предложил Казахстану ввести налог на сладкие напитки. По данным финорганизации, такой опыт практикуют больше сотни стран. Как указывают эксперты, акциз мог бы сократить продажи сахаросодержащих напитков на 16%, в то время, как покупки бутилированной воды вырастут на 41%.