В гражданской авиации Казахстана заняты 23 тысячи человек

После трагического происшествия в Актау авиационная администрация Казахстана проверила основные крупные авиапредприятия, сообщает «24KZ».

В шести городах – Астане, Павлодаре, Алматы, Актау, Шымкенте и Усть-Каменогорске – обследовали техническое состояние аэродромов, а также аварийно-спасательное и орнитологическое обеспечение полетов. Об этом также говорили на заседании Правительства.

Авиационная администрация провела перронные проверки 71 воздушного судна, проконтролировала готовность к полету 700 пилотов. В результате было устранено 18 различных нарушений. Всего в прошлом году провели около тысячи внеплановых проверок и сертификационных обследований. Безопасность полетов – это ключевая задача гражданской авиации.

В Казахстане создадут спеццентр по расследованию авиапроисшествий

По оценке Международной организации гражданской авиации, показатель безопасности полётов в Казахстане составляет 82%. Это выше среднемирового уровня и сопоставимо с данными Западной Европы. В числе восьми критически важных критериев безопасности – расследование авиационных происшествий. В нашей стране данный параметр низкий и достигает всего 51%. Иными словами, есть над чем поработать. Поэтому до конца года планируется создать специализированный центр по расследованию авиаЧП.

Каталин Раду, генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана»:

- Наши планы на 2025 год предполагают обеспечение стопроцентным охватом, контролем и надзором безопасность полетов. Мы планируем повысить эти показатели до уровня более 90%. Мы провели переговоры с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) на тему создания регионального офиса EASA в Казахстане. В этой связи была достигнута договоренность об организации визита руководителя EASA. Особое внимание будет уделяться принятию необходимых мер по орнитологии и устранению препятствий на взлетно-посадочных полосах аэродромов совместно с акиматами.

Академия гражданской авиации получит сертификат EASA

До конца года планируется получить сертификат Европейского агентства по безопасности полетов для Академии гражданской авиации. Это позволит повысить качество подготовки отечественных кадров и снизить зависимость от зарубежных специалистов.

Дархан Катышев, зам. председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК:

- У нас в Казахстане единственный вуз, который дает высшее образование по авиации, – это Академия гражданской авиации. Она сейчас набирает хорошие кадры, хороших преподавателей. В целом развитие очень хорошее. До конца года они планируют получить европейский сертификат EASA. Уровень обучения и подготовки будет соответствовать европейским стандартам. Помимо Академии гражданской авиации, у нас в стране действует 21 учебный центр, сертифицированный авиационной администрацией, и субъекты гражданской авиации свой технический персонал обучают в этих центрах.

К слову, в гражданской авиации Казахстана сегодня заняты 23 тысячи человек, включая пилотов, бортпроводников, инженеров, механиков и других представителей отрасли. Ежегодная потребность в кадрах – до 600 человек.

Казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 млн пассажиров

В прошлом году казахстанские авиакомпании перевезли 14 млн 700 тысяч пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2023-м. Местные аэропорты обслужили почти 30 млн человек. За последние 5 лет показатели отрасли выросли в два раза. Что касается развития наземной инфраструктуры, то в прошлом году в 10 аэропортах страны проведены строительные и ремонтные работы.

Талгат Ластаев, вице-министр транспорта РК:

- За счет привлечения 350 млрд тенге частных инвестиций модернизированы три новых пассажирских терминала – в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. Это позволило увеличить их пропускную способность в 6,5 раз. В 5 аэропортах проведен текущий ремонт взлетных полос. Ежегодно транспортное сообщение становится доступным за счет субсидирования 26 социально значимых авиамаршрутов. Особое внимание уделяется туристическим направлениям: Ушарал, Урджар, Туркестан, Актау, Кокшетау, Балхаш.

В Казахстане увеличивается количество международных полетов

С каждым годом в Казахстане увеличивается количество международных полётов. Сегодня авиасообщение установлено с 31 страной и 58 городами, выполняются рейсы по 119 маршрутам. В прошлом году были открыты 12 рейсов в 6 новых городов, в их числе Мумбаи в Индии, Джидда в Саудовской Аравии, Прага и другие.

В этом году планируется запустить 16 новых направлений, среди которых – Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан и другие.