Мощности терминалов Казахстана увеличатся до 2,5 млн контейнеров в год

Казахстан увеличивает количество международных точек для перевозки грузов, сообщает «24KZ». Сейчас терминалы активно развиваются в 6 странах мира: в Китае, Грузии, Азербайджане, России, Беларуси и Узбекистане.

О реализации поручений Главы государства в сфере железнодорожных проектов рассказали на брифинге в Службе центральных коммуникаций. В перспективе запланировано открытие новых логистических хабов в Румынии, Венгрии и Китае.

До 2029 года внешние терминалы повысят свою пропускную способность в 4 раза – до 2,5 млн контейнеров в год, а объем транзита вырастет втрое, достигнув 76 млн тонн, отметили в Комитете железнодорожного и водного транспорта.

Нуржан Кельбуганов, зам. председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК:

- На стадии реализации находятся терминалы в порту Алят, на станции Селятино под Москвой, в Беларуси на станции Свислочь и в Ташкенте. Их общая мощность составляет более 1 млн контейнеров в год. В перспективе рассматривается организация совместных терминалов в Румынии, Венгрии и китайском Урумчи. Таким образом, внешние терминальные мощности вырастут в 4 раза, что создаст условия для привлечения грузопотоков к нашей транспортной инфраструктуре.

До конца года Комитет железнодорожного и водного транспорта также планирует закупить более 2 тысяч грузовых вагонов. Сейчас в стране их больше 140 тысяч, и за их эксплуатацию отвечают более 300 казахстанских операторов. Таким образом, Казахстан будет полностью обеспечен грузовыми вагонами.