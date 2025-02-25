Топ-3 стран, куда казахстанцы переводят свои деньги

За год казахстанцы через системы денежных переводов отправили за рубеж порядка 800 млрд тенге. Это на 18% меньше, чем в 2023-м. Такие данные привели в Национальном банке. При этом средний чек одного перевода увеличился незначительно. В какие страны чаще всего отправляют деньги казахстанцы, узнавал корреспондент «24KZ».

Большая часть отправленных средств пришлась лишь на три страны.

Почти 80% денежных переводов из Казахстана за границу приходится на Узбекистан, Россию и Турцию. Эксперты связывают это с необходимостью финансово поддерживать студентов, которые там учатся. Родители отправляют им деньги на проживание, аренду жилья, одежду и питание. Ещё один фактор — миграция.

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, казахстанцы могут жить и работать за границей, получая помощь от своих семей, оставшихся на родине. Между тем значительный объём переводов пришёлся также на Грузию, Кыргызстан и Китай.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

- Денежные переводы идут туда. В Турции есть такой момент, когда предприниматель имеет здесь предприятие, но при этом сам он переезжает в Турцию, а доходы, полученные от этого предприятия уже в Казахстане, отправляются в Турцию. У нас на самом деле достаточно много казахов таким образом переезжают. То есть и за счёт того, что достаточно высокая инфляция в Турции, там выгоднее жить.

Что касается денежных переводов, поступивших в Казахстан, то основной поток идёт опять из России, США и Южной Кореи. Последняя пользуется большим спросом у трудовых мигрантов. Казахстанцы работают на строительных и производственных предприятиях, возвращая полученные средства домой. По данным Минтруда, только за прошлый год в стране утренней свежести зарегистрировали больше 17 тысяч соотечественников. В целом за рубеж уехали 140,5 тысячи трудовых мигрантов.

КАКИЕ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВЫБИРАЮТ КАЗАХСТАНЦЫ

Между тем денежные переводы за рубеж казахстанцы преимущественно отправляли через систему «Золотая Корона» — 656 млрд тенге. За год доля платформ на рынке увеличилась до 83%. Укрепил свои позиции и Western Union. Его доля выросла почти на 8 процентных пунктов. А объём переводов, полученных через MoneyGram, увеличился на 7%. По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, конкуренция достаточно высокая, и пользователи выбирают наиболее удобные платформы.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

- Этих систем раньше было достаточно много. Всякие Pay тоже были, вот эти вот системы электронных платежей. Skrill, Neteller — они же тоже работают. Через них тоже можно работать. Денежные переводы — это в основном про поведенческую экономику. Очевидно одно: если, например, уровень жизни в Казахстане так или иначе будет падать, причём если он будет падать быстрее, чем, допустим, в России, трудовая миграция в Россию будет определённо расти. И со стороны Казахстана тоже. Пока трудовая миграция из Казахстана в Россию не такая большая.

Отметим, объём международных денежных переводов казахстанцев через системы сокращается уже второй год подряд.