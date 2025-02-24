Уровень воды в Каспии достиг минимальной отметки за 400 лет

Уровень воды в Каспийском море достиг рекордно низкого значения за последние 400 лет, сообщает «24KZ». Эксперты утверждают, что обмеление влияет на состояние биосферы региона и его экономическое развитие.

Чтобы осуществлять капитальные проекты, необходимы точные прогнозы динамики уровня моря, которых нет. Предприятия Актау, зависящие от Каспия, проводят необходимые работы. В дноуглублении заинтересованы в районе морпортов, яхт-клуба и водозаборного канала.

Тамара Степанова, корреспондент:

- За последние годы эта набережная сильно изменилась. На том месте, где я сейчас стою, было море. Когда-то сваи этого пирса находились в воде примерно на таком уровне. Летом жители проводили здесь время семьями, отдыхали, купались и загорали. Как видите, воды сейчас здесь нет. Берег отступил от этой территории на 200, а то и 300 метров.

Похожая ситуация по всей береговой линии. От моря в Мангистау в прямом смысле зависят жизни сотен тысяч людей. Дело в том, Актау – единственный город в Казахстане, который живет на опресненной морской воде. Превращают ее в питьевую специалисты градообразующего энергокомбината. На предприятие морская вода поступает через водозаборный канал. Два года назад из-за морозов и низкого уровня воды он покрылся льдом. Специалисты учли этот факт и решили провести дноуглубление.

Самат Кылышбай, специалист отдела строительства:

- Работа началась в прошлом году. На сегодняшний день объем вынутого грунта составляет 20 тысяч кубометров. Завершение работ ожидается уже весной. Всего извлекут 23 тысячи кубометров. Планируется, что после этого энергокомбинат получит необходимое количество морской воды.

В порту Актау дноуглубление начнут в этом году. Обмеление Каспия сказывается на деятельности морской гавани – происходит недогруз судов. Проект углубления дна поделён на три очереди: для первой – Министерство транспорта выделяет 21 млрд тенге. Работы затронут не только акваторию порта, но и морскую территорию рядом с причалами. У некоторых из них дно станет глубже до полутора метров.

Вадим Новиков, гл. диспетчер Актауского международного морского торгового порта:

- Морская администрация портов РК снизила проходные осадки у сухогрузных, нефтеналивных причалов. Сейчас сухогрузы не догружаются от 600 до 1300 тонн, нефтеналивные недоливаются до 2000-2500 тонн. Снижение загрузки судов снизит рентабельность этих маршрутов. Поэтому дноуглубление на данном этапе порту просто необходимо.

Уже несколько лет из-за обмеления Каспия учёные прикаспийских стран бьют тревогу. Актауские специалисты также не остаются в стороне. В прошлом году началось грантовое финансирование нескольких проектов.

Сымбат Койбакова, эколог:

- В первую очередь мы изучаем уровень загрязнения Каспийского моря, проводим спутниковый мониторинг, благодаря которому выявляем факты разлива нефти. Благодаря проекту в сфере гидрохимии мы сможем понять, насколько за последние годы изменился химический состав воды. Следующий проект изучает область гидрофизики. В его рамках мы исследуем режим морских течений. Кроме того, есть проект по изучению гидробиологии Каспия.

Ученое сообщество возлагает большие надежды на Институт по изучению Каспийского моря, который поручил организовать Глава государства. Его специалисты займутся вопросами снижения уровня воды, причинами массовой гибели тюленей и рыб, ихтиофауной и побережьем.

Авторы: Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ренат Дусалиев.