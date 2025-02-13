Transparency International: ситуация с коррупцией в ЕС ухудшается второй год подряд

Уровень восприятия коррупции в странах Евросоюза ухудшается второй год подряд. Об этом свидетельствует ежегодный доклад организации Transparency International.

Согласно рейтингу, Венгрия стала худшей страной ЕС. Лучший результат показала Дания, передаёт корреспондент «24KZ».

Индекс восприятия коррупции оценивает уровень взяточничества в государственном секторе. В рейтинг входят 180 стран. Для этого эксперты анализируют данные 13 источников — от Всемирного банка до частных консалтинговых компаний. Худший результат — это ноль баллов — «самые коррумпированные». Лучший — 100 баллов — «самые чистые на руку». Венгрия набрала 41 балл и оказалась в Европейском региональном рейтинге в самом низу списка. Эксперты TI отметили системное взяточничество и проблемы с реализацией принципа верховенства закона во время 15-летнего правления премьер-министра Виктора Орбана и его партии Fidesz.

Флора Крессвэлл, региональный советник Transparency International по Западной Европе:

- В то время, когда доверие к лицам, принимающим государственные решения, и более жесткие антикоррупционные меры необходимы как никогда, средний показатель индекса восприятия коррупции в Европе ухудшается второй год подряд. Пробелы в соблюдении этических норм и слабые места в государственных контрактах остаются постоянными проблемами, подрывающими способность региона решать глобальные проблемы.

Коротко о других европейских странах. Болгария набрала 43 балла. Румыния и Мальта — по 46. Словакия — 49 баллов в первый полный год правления премьер-министра Роберта Фицо. Вместе с этим Франция расположилась на 25-м месте, потеряв 4 балла. Германия спустилась на 15-ю строчку. Общая региональная оценка по Западной Европе в этом году опустилась на 1 пункт с результатом в 64 балла.

По данным Transparency International, до этого показатель не падал в течение 10 лет. Эксперты подчёркивают, что снижающаяся способность Европы бороться с коррупцией мешает блоку реагировать на различные вызовы, такие как климатический кризис, случаи несоблюдения верховенства закона и перегруженность государственных служб.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL: КОРРУПЦИЯ И ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ

Эксперты во многом связывают рост уровня коррупции с влиянием корпоративных лоббистов в сфере экологии и климата. Причин тому множество: от отсутствия адекватных механизмов прозрачности и подотчётности — до продвижения интересов промышленников и нефтяников. Как результат, хищения климатических фондов, а также их нецелевое использование.

Майра Мартини, главный исполнительный директор Transparency International:

- Во всём мире необходимы срочные действия для искоренения коррупции, которая подрывает деятельность по борьбе с изменением климата из-за краж, нецелевого использования средств и неправомерного влияния. Только решительным образом борясь с коррупцией, мы сможем раскрыть весь потенциал климатических мер, чтобы ускорить борьбу за будущее нашей планеты.

Тем временем средний показатель индекса восприятия коррупции по миру не изменился — 43 балла. На вершине рейтинга Дания, Финляндия и Сингапур. Внизу — Южный Судан, Сомали и Венесуэла. К слову, Казахстан оказался на 88-м месте с 40 баллами. С прошлого года наша Республика поднялась на 1 строчку, обгоняя в этом вопросе Индию, Аргентину, Бразилию, Турцию, а также Россию и всех остальных соседей по суше и Каспийскому морю.

ООН: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ТЕРЯЕТ $2,6 ТРЛН ИЗ-ЗА КОРРУПЦИИ

По оценкам ООН, ежегодный объём взяток в мировом масштабе составляет триллион долларов. Ущерб мировой экономике из-за коррупции составляет 2 триллиона 600 миллиардов долларов, что составляет более 5% глобального ВВП. Эти средства могли бы быть использованы для оказания помощи нуждающимся, борьбы с бедностью и изменением климата. Кроме того, коррупция «душит» экономику многих стран: лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведёт к растрате природных ресурсов, а также подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений.

Вместе с этим инвесторы неохотно вкладываются в национальные рынки, где отсутствует прозрачность и справедливая конкуренция. Совокупность этих факторов угрожает будущему поколению. В ООН призвали бороться за хорошие условия жизни для молодых людей, которых сейчас во всём мире насчитывается почти 2 миллиарда.