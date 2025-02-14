Каждый десятый россиянин страдает депрессией

Фактически каждый десятый житель России, по данным Минздрава, страдает депрессией. Это около 15 млн человек, передаёт «24KZ».

Из-за такого состояния работников в различных отраслях экономики страны теряется до 14% рабочего времени. Это приводит к потере примерно 3-4 млн рабочих дней в год. Депрессия и тревожность — самые распространённые психологические расстройства, уточняют психологи.

В прошлом году в России зафиксировали рекорд по количеству людей с психическими заболеваниями — 460 тысяч жителей. В этом году поток пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью вырос вдвое. А всё из-за аномально тёплой зимы.

Александр Вронский, психотерапевт:

- Обычно зима ассоциируется с таким периодом расслабления, с периодом замедления всего, в том числе метаболизма, метаболических процессов. Эта тёплая зима, которая была в Москве в этом году, она способствовала тому, что мы не смогли переключиться на этот зимний ритм. На улице серый депрессивный фон, это усугубляет такие расстройства, как, в первую очередь, депрессивное расстройство, такие как обсессивно-компульсивные расстройства, тревожные расстройства и биполярные расстройства.

По данным ВОЗ, депрессия является ведущей причиной нетрудоспособности в мире. Этим заболеванием страдают почти 4% жителей планеты. Ущерб мировой экономике из-за депрессии превышает $1 трлн.