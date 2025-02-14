Казахстан намерен использовать немецкий опыт для развития дуального образования. Об этом договорились участники круглого стола, на котором обсуждалось казахстанско-германское сотрудничество в области высшего и профессионального образования. Мероприятие прошло в посольстве Казахстана в Берлине, передаёт корреспондент «24KZ».

Немецкая система дуального образования давно зарекомендовала себя как лучшая в Европе. Ее суть заключается в том, что студенты одновременно учатся и получают практический опыт работы на предприятиях. Вопросы практического применения системы в Казахстане — главные темы круглого стола Посольства нашей страны в Германии. На встрече приняли участие представители профильных немецких министерств, образовательных центров и эксперты в области дуального обучения.

В приветственном слове посол Нурлан Онжанов подчеркнул, что 2025 год объявлен Президентом страны Годом рабочих профессий. Поэтому развитие казахстанско-германского сотрудничества в области профессионально-технического образования приобретает особую важность.

Тобиас Болле, руководитель отдела международного профессионального образования DIHK:

- Немецкая система дуального профессионального образования характеризуется высокой долей практического обучения: 70% на предприятиях, 30% в профессиональных технических училищах. И было бы хорошо, если бы в Казахстане немецкие, а также местные предприятия смогли интенсифицировать практическое обучение.

У мирового лидера по производству строительно-отделочных материалов уже есть успешный опыт реализации модели дуального образования. Компания давно работает в Казахстане и имеет несколько учебных центров в стране. В планах — расширение образовательных программ, – поделился руководитель отдела политики KNAUF Кристофер Дюрра.

Кристофер Дюрр, руководитель отдела политики компании по производству строительных материалов:

- Для нас очень важно готовить квалифицированных рабочих нашей продукции. Речь идет об инновационном, не оказывающем негативного влияния на климат методе облегченного строительства. Мы, конечно же, должны обучать будущих специалистов, чтобы они могли максимально эффективно внедрять производство. Это уже отлично функционирует в последние годы, но мы должны думать о развитии, поскольку все больше проектов реализуется в Казахстане.

Ключевым элементом круглого стола стала панельная дискуссия. Участники живо обсуждали как тенденции дуального образования в Европе, так и перспективы внедрения этой модели в Казахстане.

Петер Пфаффе, представитель Федерального института профессионального образования:

- Это было действительно очень интересное мероприятие. В частности, мне было очень важно узнать, насколько Казахстан открыт для совместных проектов в области образования. Было бы интересно также организовать поездку делегации в Казахстан, чтобы поставщики образовательных услуг могли получить непосредственное представление о возможностях и перспективах.

Франк Белькнер, генеральный директор образовательного центра Erfurt:

- Есть широкое поле для внедрения дуального обучения в Казахстане, и это захватывающая задача. Уже есть очень хорошие примеры. И мы взяли на себя задачу совместной работы по развитию этих проектов с учетом нашего практического опыта. Те основы, которые уже были заложены, стоит взять в качестве базы для дальнейшего внедрения дуальной системы. Речь идет о том, чтобы перенимать ее точь в точь. Нужно разработать дуальную систему для Казахстана.

Мероприятие вызвало большой интерес с немецкой стороны. Поэтому перспективы сотрудничества между Казахстаном и ФРГ в сфере дуального образования выглядят многообещающими.

Авторы: Валерия Семенюк, Виктор Гуров.