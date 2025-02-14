Личные архивные документы Мустафы Шокая впервые появятся в открытом доступе

Личные архивные документы Мустафы Шокая, одного из деятелей партии «Алаш», впервые появятся в открытом доступе, передаёт «24KZ».

Более 70 лет они хранились в Париже в межуниверситетской библиотеке языков и цивилизаций. Туда их в 1953 году передала супруга Мустафы Шокая Мария Горина. До конца этого года сотрудники библиотеки планируют завершить оцифровку всех документов из архива алашевца — его личные записи, письма военнопленных, и выложить их на специальной онлайн-платформе. Доступ к ней бесплатный и открыт для всех пользователей интернета.

Марин Дефосс, заместитель руководителя Центра развития коллекций университетской библиотеки BULAC.

- У нас есть цифровая библиотека, которая называется BINA, благодаря которой мы уже выложили в общий доступ определённое число оцифрованных документов. И в ближайшее время, в течение 2025 года, будет проведена оцифровка архивов Мустафы Шокая, которые будут доступны бесплатно на нашей платформе.

Катрин Пужоль, профессор Национального института восточных языков и цивилизаций INALCO:

- Это сакральная новость, потому что на протяжении трёх десятилетий многие люди приезжают сюда работать с этими архивами. У них разные финансовые возможности, нужно было покупать копии документов. Это всегда было трудно. И сейчас это большой этап в демократизации знаний — размещение в свободном доступе таких редких архивов, как эти.