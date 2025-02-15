Число прямых рейсов из Казахстана в Грузию увеличат до 20 раз в неделю

Казахстан в этом году увеличит количество еженедельных рейсов в Тбилиси и Батуми, передает «24KZ». Это связано с высоким спросом на отдых на грузинских курортах среди наших соотечественников.

Развитие авиасообщения между странами, а также другие темы обсуждали на заседании Казахстанско-грузинского экономического объединения в Тбилиси. Бизнесмены двух государств активно работают над укреплением деловых и торговых связей.

Грузия остается привлекательной страной для казахстанских туристов. Только за 9 месяцев прошлого года количество поездок казахстанцев в страну на Кавказе достигло почти 147 тысяч. Показатель вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим количество еженедельных рейсов в Тбилиси и Батуми превысит 20, что на три больше, чем в прошлом году.

Камила Жайлаубаева, ген. менеджер авиакомпании по региону Кавказа и Центральной Азии:

- С повышением интереса со стороны казахстанцев мы ежегодно, начиная с послепандемийного периода, увеличиваем количество рейсов в Грузию, в частности из Алматы и Астаны в Тбилиси, также Батуми. В этом году мы планируем с 27 мая начать новое направление из Атырау. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю.

Грузия также привлекает внимание бизнесменов. В этой стране зарегистрировано более 120 компаний с участием казахстанского капитала. Казахстанско-грузинское экономическое объединение оказывает поддержку нашим соотечественникам, продвигая их интересы за рубежом и предоставляя платформу для реализации бизнес-идей. На первой в этом году встрече предприниматели двух государств обсудили развитие бизнеса, перспективы туризма и укрепление торговых связей между странами.

Ернар Амангельдиев, ген. директор парфюмерной компании:

- Здесь мы открыли завод по производству парфюмерной продукции, то есть мы производим разный спектр парфюмерии. Полный запуск производства осуществили в 2024 году, в августе. Основной наш экспорт уходит в СНГ, а также в страны Азии, Европы и Африки. Грузия – это очень удобное местоположение для логистических узлов.

Георгий Джахуташвили, председатель Казахстанско-грузинского экономического объединения:

- Сегодня на встрече мы рассмотрели план работы на 2025 год и проанализировали деятельность в 2024-м, затронув вопросы торговли и туризма. У нас крепкая связь и мы планируем проведение совместных мероприятий, которые помогут в решении актуальных проблем. Наше объединение работает уже пятый год и одна из целей – повысить совместные знания о бизнесе.

Изначально в Казахстанско-грузинское экономическое объединение входили пять крупных компаний, а сейчас их двадцать. Такая платформа играет ключевую роль в развитии бизнес-диалога между странами.

Казахстан продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из 10 основных торговых партнеров Грузии. В 2024 году товарооборот между двумя государствами составил 922 млн долларов, что на 25% больше по сравнению с 2023-м.

Авторы: Юлия Тужилкина, Шалва Сурамелашвили.