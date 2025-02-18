242 млн детей в мире лишились доступа к образованию из-за стихийных бедствий

В прошлом году более 240 млн школьников по всему миру столкнулись с перебоями в обучении из-за стихийных бедствий. Такие данные приводит ЮНИСЕФ, передает «24KZ».

Эксперты Детского фонда ООН подчёркивают, что изменение климата уже непросто экологическая проблема, а фактор, напрямую влияющий на качество образования и будущее целых поколений. Таким регионом стала Южная Азия, отмечают эксперты ЮНИСЕФ.

Стихийные бедствия, вызванные изменением климата, наносят непоправимый ущерб образовательной системе. Ураганы, наводнения, засухи и лесные пожары разрушают инфраструктуру школ, вынуждают детей покидать свои дома и мешают им продолжать обучение.

В некоторых регионах учащиеся неделями, а то и месяцами не могут вернуться за парты, что приводит к серьезным пробелам в знаниях. Особенно уязвимыми оказываются дети в развивающихся странах. В Африке, Южной Азии и островных государствах Тихого океана экстремальные погодные явления буквально уничтожают учебные заведения.

В мае прошлого года Афганистан столкнулся с экстремальной жарой, за которой последовали сильные паводки. Они разрушили свыше 110 учебных заведений. Не пощадила природа и Мозамбик: циклон «Шидо» обрушился на африканскую страну в декабре, уничтожив более 330 школ и три региональных департамента образования.

Около 80 млн детей в мире пропускали уроки в школах во время жары в 2024 году

Из-за сильной жары больше 36 млн учеников в Бангладеш и на Филиппинах в апреле прошлого года пропустили занятия. Температура воздуха там достигала 42 градусов.

Аномальная жара затронула и Европу. В середине июня школы на Кипре закрылись на две недели раньше запланированного срока, поскольку температура в классах поднималась до 40 градусов, тогда как санитарные нормы предписывают не превышать 28 градусов. В ответ на эту ситуацию министерство образования страны пообещало оснастить все школы кондиционерами.

По данным ЮНИСЕФ, сегодня почти каждый пятый ребенок в мире живет в районах, где периоды аномальной жары стали как минимум вдвое продолжительнее, чем 60 лет назад. Только за прошлый год около 80 млн детей были вынуждены пропускать уроки из-за закрытия школ в экстремально жаркие периоды.

Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ:

- Дети более уязвимы к последствиям кризисов, связанных с погодой, включая волны тепла, штормы, засухи и наводнения. Тела детей особенно уязвимы. Они нагреваются быстрее, потеют хуже и остывают медленнее, чем взрослые.

43% детей в мире сталкиваются с посттравматическим стрессом после природных катастроф

В ЮНИСЕФ предупреждают, что жара не только мешает обучению, но и повышает риск недоедания и распространения опасных болезней, таких как малярия и лихорадка денге, активно распространяющиеся в теплом климате.

Эксперты установили, что «верхняя критическая температура» человеческого тела составляет от 40 до 50 градусов Цельсия. Если она превышается, организм начинает давать сбои. Развивается так называемый тепловой стресс – состояние, при котором возникает спутанность сознания, тошнота, головокружение, головная боль и обмороки.

Кроме того, 43% детей, переживших стихийные бедствия, уже сталкиваются с синдромом посттравматического стресса. Скачок температуры влияет на выработку гормонов счастья, в том числе, серотонина и дофамина. В результате дисбаланса у человека может развиться депрессия.

Эксперты рекомендуют адаптировать процесс обучения к новым климатическим условиям

Эксперты убеждены, что в ближайшие полвека значительно снизить температуру на планете вряд ли удастся, поэтому главная задача – адаптироваться к новым климатическим условиям.

Директор сингапурской Обсерватории Земли Бенджамин Хортон рекомендует школам пересмотреть расписание не только каникул, но и учебных занятий, перенеся их на более прохладные утренние или вечерние часы. А в качестве дополнительных мер к вентиляторам и кондиционерам эксперты предлагают окрашивать школьные здания и беговые дорожки в светлые тона, чтобы снизить нагрев, а также высаживать больше деревьев с широкой кроной, создающих естественную тень во дворах.