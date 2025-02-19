Переговоры США и России прошли в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии прошли переговоры США и России. Америку представили государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В составе российской делегации: помощник президента Юрий Ушаков, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как прошли переговоры, выясняла корреспондент «24KZ».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, переговоры прошли неплохо. Они длились больше четырёх часов. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, а также ситуацию на Украине. Деталями поделюсь прямо сейчас.

ДАТА ВСТРЕЧИ В. ПУТИНА И Д. ТРАМПА ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

Впервые за последние годы в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоялась официальная встреча высокопоставленных представителей США и России. Стороны договорились предпринять необходимые шаги для улучшения дипломатических отношений.

Особое внимание было уделено возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Саудовская Аравия выразила готовность принять такой саммит на своей территории. Конкретная дата встречи американского и российского лидеров пока не определена, но вряд ли это произойдёт на следующей неделе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

- Этот вопрос обсуждался. Будем работать над созданием условий для такой встречи. Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но пока трудно говорить о конкретной дате встречи лидеров.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

- Мы намерены активно работать и оперативно назначить команды, которые займутся восстановлением полноценного функционирования наших дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве. Для продолжения движения в этом направлении необходимо, чтобы дипломатические представительства работали в нормальном режиме.

С. ЛАВРОВ: РОССИЯ И США НАЗНАЧАТ ПОСЛОВ В ВАШИНГТОНЕ И МОСКВЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил разговор с представителями США и назвал его полезным. Он отметил, что ощущался конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом.

Первым и не самым сложным пунктом среди договорённостей он назвал скорейшее назначение послов в двух столицах.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

- Второе — снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего администрацией Байдена, строились в направлении наших дипмиссий, серьёзно затрудняя их работу. Бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы вынуждены были отвечать, сохраняющиеся проблемы арестов нашей недвижимости и многое другое. Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества.

США И РОССИЯ НАЗНАЧАТ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

Одной из ключевых тем встречи представителей США и России стало обсуждение возможного прекращения боевых действий на Украине. Международное сообщество пристально следило за переговорами, надеясь на прогресс в поиске мирного решения.

В ходе встречи стороны договорились о создании рабочих групп, которые займутся урегулированием конфликта. Пока неизвестно, кто войдёт в число переговорщиков.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что достижение мира потребует значительного времени, сложной и напряжённой дипломатии, а также взаимных уступок. По его словам, урегулирование возможно только при наличии условий, приемлемых для всех сторон.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

- Мы назначим группу высокопоставленных специалистов, которые будут вести переговоры и работать над завершением конфликта на Украине. Наша цель — достичь прочного и приемлемого для всех сторон решения. Кроме того, мы договорились начать работу на высоком уровне по обсуждению геополитического и экономического сотрудничества, которое может последовать за окончанием конфликта. Очевидно, что это станет возможным только в том случае, если конфликт будет завершён устойчивым и долгосрочным миром.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

- Согласовали мы, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, обозначим нашего участника этого процесса.

В. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ НЕ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ О СУДЬБЕ УКРАИНЫ БЕЗ ЕЁ УЧАСТИЯ

США и Россия заявили, что их цель — поиск устойчивого мирного решения. Однако в Киеве такой формат вызывает настороженность.

Президент Украины прокомментировал итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Владимир Зеленский заявил, что никакие решения о будущем его страны не могут приниматься без её участия.

Остаётся открытым вопрос, насколько реалистичными окажутся договорённости США и России. Важно также, будут ли они приняты Украиной и странами Европы.