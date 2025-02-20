В Европе замедлился рост продолжительности жизни. К такому выводу пришли британские учёные. По их мнению, причина в нездоровом образе жизни, передает «24KZ».

Исследование 20 европейских стран показало, что хуже всего ситуация в Великобритании и Германии, где стагнация началась после 2011 года. А жители Норвегии, благодаря борьбе с потреблением сахара, стали жить дольше. Специалисты связывают тенденцию с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за вредной еды, малоподвижности и ожирения. Они призывают решать проблему нездорового питания на государственном уровне. Для этого предлагают вводить специальные этикетки на сверхпереработанные продукты. Кроме того, эксперты советуют продвигать полезные и экологичные альтернативы.