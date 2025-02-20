Засуха опустошает сельскохозяйственные угодья Аргентины

Аргентина столкнулась с падением урожайности сельхозкультур. Из-за засухи сократилось производство пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, бобовых и подсолнечника, передает «24KZ».

Эти сельскохозяйственные угодья расположены в 200 километрах от Буэнос-Айреса. Обычно уже в феврале фермеры собирают урожай и распределяют по зернохранилищам. Однако в этом году из-за аномально длительного отсутствия осадков зерновки не успевают созреть, поля пересыхают.

Дарио Сабини, фермер:

– Кукуруза погибла. Растение всё пожелтело и уже не восстановится. Вы видите, что почва совершенно чистая, а это значит, что работы по уходу за этой культурой были проведены правильно.

Хуан Гардей, фермер:

– Первые посевы сои росли очень хорошо, ростки отлично выглядели до стадии цветения, а затем без воды все пошло крахом. Вы можете видеть много растений, которые остановились на стадии развития.

Отраслевые эксперты полагают, что в этом году объем сельскохозяйственной продукции может сократиться на миллионы тонн по сравнению с 2024. Местные фермеры уже несут значительные убытки. Чтобы преодолеть кризис, в качестве временных мер местные власти решили снизить налоги на экспорт сельскохозяйственной продукции до конца июня. Но ситуацию может исправить только начало дождей, говорят климатологи.

Эдуардо Сьерра, агроклиматолог:

– Мы надеемся, что скоро пройдут дожди. Если выпадает много осадков, мы можем увеличить урожайность с гектара. Тогда мы могли бы собрать 45 миллионов тонн кукурузы и сои. Но из-за отсутствия дождей в феврале мы каждую неделю теряем 5 миллионов тонн всех видов урожая.

Падение урожая грозит серьезными проблемами для Аргентины, которая в значительной степени зависит от экспорта зерна. Страна – крупнейший в мире экспортёр переработанного соевого масла и шрота, она занимает первое место по производству пшеницы и ячмена, третье – по кукурузе. Доходы с продажи этих продуктов приносили иностранную валюту для поддержки пострадавшей экономики.

Авторы: Тамерлан Ким, Фариза Жанханаева