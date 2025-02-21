Франция первой в ЕС запретила использование «вечных загрязнителей»

Франция первой в Европе ввела запрет на использование так называемых «вечных загрязнителей» – синтетических веществ, которые содержатся в большинстве потребительских товаров, передает «24KZ».

Экологи предупреждают о токсичности PFAS. Благодаря водонепроницаемости, жироотталкивающим свойствам, их используют в производстве посуды, мебели, одежды и ковров. Французские парламентарии проголосовали за поэтапное введение ограничений по использованию «вечных загрязнителей».

Со следующего года в стране будут запрещены производство, импорт и продажа косметики и одежды с содержанием PFAS. С 2030-го запрет распространится на весь текстиль. Также закон предусматривает введение специального налога на выбросы «вечных загрязнителей»: 100 евро за 100 граммов, попавших в окружающую среду. Эти средства будут направлены на обеззараживание воды. По результатам исследования, примерно половина проб питьевой воды из крана показала присутствие этих загрязнителей.

Николя Тьерри, депутат Национальной ассамблеи:

- Принятие этого закона – это результат неустанной работы на протяжении последних двух с половиной лет. Было сопротивление, приводились несостоятельные аргументы, поддерживаемые лобби производителей. Вопреки всему этому состоялась политическая победа при поддержке научного сообщества, неправительственных организаций по охране окружающей среды и здоровья, профсоюзов, активистов.