Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

На этой неделе завершается первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС, сообщает «24KZ». Когда состоятся переговоры по поводу следующей сделки, ещё неизвестно.

На этих выходных группировка освободила последнюю партию заложников в составе 6 человек. Однако Израиль отказался выпускать палестинских заключённых.

Израиль приостановил освобождение заключенных палестинцев

Двоих из 6 заложников, которых ХАМАС передал Израилю, держали в плену более 10 лет. Их схватили, когда они хотели пересечь границу с сектором Газа. При этом в Израиле о них стало известно только три года назад. Остальные четверо попали в плен группировки 7 октября 2023 года.

Всего на первом этапе перемирия ХАМАС освободил 25 заложников. Также представители движения передали тела четверых израильтян и пять тайских рабочих, которые попали в плен вместе с остальными.

Израиль, со своей стороны, должен был выпустить на волю около 600 палестинцев. Но полноценный обмен не состоялся. Канцелярия Биньямина Нетаньяху объявила, что не будет выполнять свои обязательства до тех пор, пока ХАМАС не перестанет проводить «унизительные церемонии» освобождения заложников. В правительстве считают, что то, с какой показательностью члены группировки это делают, оскорбляет достоинство израильтян, а также используется в пропагандистских целях.

Канцелярия премьер-министра Израиля:

- В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничную эксплуатацию наших людей в пропагандистских целях, было принято решение отложить освобождение палестинцев до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение пленников без унизительных церемоний.

ХАМАС готов освободить сразу всех израильских заложников

Ко второму этапу мирных переговоров ХАМАС сделал новое заявление: группировка готова единовременно освободить всех заложников. В плену у нее ещё 58 человек. Из них 34, предположительно, мертвы. В обмен от Израиля требуют полностью прекратить огонь и вывести силы ЦАХАЛ из сектора Газа. Дату второго этапа сделки ещё не назначили.

Халиль аль-Хайя, высокопоставленный чиновник ХАМАС:

- Израиль по-прежнему медлит и уклоняется от участия в переговорах по второму этапу, которые должны были начаться на 16-й день с момента подписания мирного соглашения. Движение ХАМАС готово немедленно приступить к переговорам по реализации положений второго этапа, а именно: полное прекращение огня, достижение устойчивого мира, полный вывод войск из сектора Газа и завершение соглашения по второму этапу обмена пленными. И всё это одновременно.

Израильские военные останутся в лагерях беженцев на Западном берегу Иордана еще год

Израиль, в свою очередь, требует, чтобы ХАМАС полностью разоружился и навсегда покинул анклав, на что в группировке ответили негативно. Тем временем глава минобороны Израиля заявил, что силы ЦАХАЛ останутся в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан ещё на год. Они сохранят позиции, чтобы не допустить возвращения радикалов.

ЦАХАЛ проводит зачистку, ликвидируя бойцов вооружённых движений, их инфраструктуру и вооружение. Напомним, спустя несколько дней после прекращения огня в секторе Газа на Западном берегу вновь вспыхнуло насилие. Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию под кодовым названием «Железная стена» в городе Дженине, направленную против палестинских радикальных группировок. За этот период из лагерей беженцев эвакуированы около 40 тысяч палестинцев, а число погибших с октября 2023 года превысило 900 человек.

На север сектора Газа вернулись 600 тысяч человек

Пока в регионе царит относительное спокойствие, на освобождённый север анклава возвращаются беженцы. С начала перемирия туда прибыло 600 тысяч человек, сообщают в ООН. Многие из них шли по 40 километров от южного Рафаха до самых северных поселений, как Бейт-Лахия и Бейт-Ханун, по разрушенным районам пешим ходом. И на родных землях люди столкнулись с проблемой – 90% домов в этой части анклава частично или полностью разрушены. Многим приходится ночевать под открытым небом. А холодная погода, ветер и дожди ухудшают положение беженцев.

- Сильный дождь, холодная погода и сильный ветер – нам очень сложно. Мы выбрались из-под обломков, когда наш дом был разрушен. У нас больше нет места для проживания, ни мебели, ни убежищ, ни мест, где можно согреться. Наша палатка чуть не улетела из-за сильного ветра.

- Холод невыносимый, сильный ветер повредил нашу палатку. Потом нас чуть не затопила дождевая вода. Всё промокло: мы, дети и наши вещи. Это худшая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались.

Иностранные специалисты продолжают обследовать положение в Газе. По данным гуманитарной организации Oxfam, 80% системы водоснабжения и канализации в секторе Газа уничтожено. Разрушены 1500 километров коммунальных сетей, в том числе 6 крупных очистных сооружений. В наиболее пострадавших районах доступ к воде имеют не больше 7% населения. А в северной части анклава и вовсе уничтожены все колодцы.

Минздрав Газы: 62 тысячи человек погибли с октября 2023 года

С начала нового витка эскалации в секторе Газа погибли почти 62 тысячи человек. В их числе 14 тысяч пропавших без вести, сообщают в местном минздраве. С израильской стороны потери насчитывают свыше тысячи военных и гражданских.

Эта неделя станет решающей для палестино-израильского конфликта.