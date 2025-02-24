Искусство говорит: как нейросеть превращает картины в собеседников

Во Франции представили уникальное приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет посетителям музеев общаться с экспонатами, передает «24KZ».

Разработку презентовали на глобальном саммите по развитию ИИ в Большом дворце в Париже. Это здание является крупным культурным и выставочным центром. Там создатели приложения поделились возможностями своего продукта.

Традиционные аудиогиды и текстовые описания в музеях уступают место более интерактивным технологиям. Приложение AskMona со встроенной нейросетью позволяет ценителям искусства вести диалог с картинами. Чтобы начать разговор, достаточно навести камеру мобильного устройства на QR-код, и вот уже Мона Лиза готова раскрыть некоторые подробности из своей жизни.

- Почему у вас нет бровей?

- Когда-то мой лик украшали и брови, и ресницы. Однако мода XVI века диктовала свои правила – удаление волос на лице стало признаком утончённости и высокого статуса. Возможно, чья-то невидимая рука стёрла эти черты, оставив моё лицо таким же гладким и безмятежным, как поверхность тихого озера.

Чем больше диалогов ведётся посредством приложения, тем умнее оно становится. База данных расширяется, соответственно, алгоритму самообучения есть чем питаться. Это одна из главных особенностей AskMona, которое позволяет сделать её персонализированной, говорят разработчики. Цель приложения – не просто предоставить информацию, а создать увлекательное взаимодействие с картинами, которое пробуждает интерес и эмоции. Изобрести нечто подобное удалось Валентину Шмайту, соучредителю AskMona.

Валентин Шмайт, генеральный директор и соучредитель Ask Mona:

- Идея пришла из книги, которую читали, кажется, все – из «Гарри Поттера». В том мире волшебства существует концепция, где можно говорить с произведением искусства и буквально погружаться в его магическое пространство. В 2016 году у нас появилась мечта – воплотить это в жизнь с помощью искусственного интеллекта. Мы неустанно трудились все эти годы, и сегодня это уже не фантастика, а реальность.

AskMona – это лишь одно из множества решений, демонстрирующих потенциал ИИ в сфере культуры. Развитие технологий открывает новые возможности для музеев: от персонализированных туров до создания цифровых копий произведений искусства с возможностью их изучения в виртуальной реальности. При этом, как утверждают разработчики AskMona, ИИ не заменяет искусствоведов, а скорее, дополняет их работу, делая мировые шедевры доступнее для широкой аудитории.

Автор: Сандугаш Байгуаныш.