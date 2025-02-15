Казахстан и ЕС укрепляют взаимный диалог и сотрудничество

Развитие сотрудничества Казахстана с Европейским союзом стало темой переговоров заместителя министра иностранных дел Романа Василенко с представителями европейских структур в Брюсселе. Среди ключевых вопросов – укрепление политического диалога, развитие экономического взаимодействия и реализация совместных инфраструктурных проектов, передает «24KZ».

Жанат Эрнст, корреспондент:

– Евросоюз – крупнейший торговый и инвестиционный партнёр Казахстана, на долю которого приходится около трети внешней торговли и всех прямых иностранных инвестиций. Только за прошлый год взаимный товарооборот составил 48,7 млрд долларов США. В нашей стране успешно работают около 3 тысяч компаний с участием европейского капитала.

Роман Василенко провел встречи с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий Люком Девинем и шефом кабинета главы дипломатии ЕС Вивиан Лоонелой. В ходе переговоров обсуждались укрепление политического диалога, развитие экономического сотрудничества и реализация совместных инфраструктурных проектов.

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел РК:

– Мы сейчас начинаем планирование на следующие пять лет работы новой Европейской комиссии, поэтому очень уместно обсудить и наметить планы сотрудничества в традиционно важных сферах сотрудничества, таких как энергетика, традиционная энергетика, образование, сельское хозяйство, так и в новых, перспективных сферах – редкоземельные металлы, зеленый водород , транспорт и логистика, и, в частности, развитие Среднего коридора.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стал проект по подключению к интернету сотен отдаленных сел Казахстана. Европейская компания SES уже приступила к его реализации на средства Еврокомиссии в рамках программы Team Europe и ее инициативы «Цифровая взаимосвязанность в Центральной Азии». Интернет будет подаваться с территории Казахстана, что полностью соответствует требованиям национальной и информационной безопасности.

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел РК:

– Это очень важный проект, который позволит доставить интернет для более 300 сельских населенных пунктов в Казахстане в ближайшее время. Но это только начало, потому что мы думаем, что перспективы сотрудничества именно в цифровой взаимосвязанности с использованием европейских технологий и средств очень велики.

Тимур Сарсенов, региональный менеджер компании SES:

– В принципе, проект Еврокомиссии может быть расширен до 600-800 сельских населенных пунктов только по Казахстану. Если будет потребность больше, чем 328, мы тоже можем использовать эти средства и подключить больше сельских населенных пунктов.

По итогам встреч стороны подтвердили стремление укреплять взаимный диалог и сотрудничество в самых различных сферах. Была обсуждена и подготовка к предстоящему в ближайший месяц региональному Совещанию министров иностранных дел в Ашхабаде, первому саммиту «Центральная Азия – ЕС» в Самарканде и международному форуму Астана.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов