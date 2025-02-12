Активы ЕНПФ за год увеличились на 26%

Активы ЕНПФ превысили 22 трлн тенге на начало года, сообщает «24KZ». Доходность пенсионных накоплений казахстанцев достигла почти 18%, что в два раза выше инфляции.

Это помогло не только сохранить, но и увеличить накопления граждан, заявил директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов.

При этом за последние 4 года казахстанцы сняли из ЕНПФ почти 4,5 трлн тенге. 85% этой суммы потратили на покупку жилья. По словам Турсунханова, 70% всех тенговых средств вложены в государственные ценные бумаги. Валютные активы инвестированы в казначейские облигации США, бумаги развивающихся стран и акции крупных мировых компаний.

Нацбанк хочет сделать пенсионные накопления ещё более прибыльными. Для этого планируется вкладывать деньги в частные компании и недвижимость. Долю таких активов планируют увеличить до 40%.

Нуржан Турсунханов, директор департамента монетарных операций Нацбанка РК:

- Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ на локальном рынке обеспечит не только получение стабильного инвестиционного дохода, но и способствует социально-экономическому развитию страны. В 2025 году на локальном рынке будет продолжено инвестирование пенсионных активов на рыночных условиях в таких направлениях, как покупка ценных бумаг, облигаций субъектов квазигоссектора, банков второго уровня и других направлений. Важно отметить, что инвестирование пенсионных активов осуществляется исключительно по рыночным ставкам, независимо от эмитентов и конечной цели по использованию средств.