Мусорный полигон переполнен в Усть-Каменогорске

Полигон твёрдо-бытовых отходов в Усть-Каменогорске исчерпал свой ресурс ещё 5 лет назад. Однако складировать мусор в областном центре больше некуда. Содержимое свалки разносится ветром, передает «24KZ». Жители близлежащих районов жалуются на неприятный запах. Местные власти обещали построить новый полигон, однако строительство так и не началось, передает «24KZ».

Полиэтиленовые пакеты на деревьях, разбросанный мусор и зловонный запах. Таковы реалии жителей близлежащих к городской свалке посёлков Степное, Шмелёв лог. Акерке Жаксимбаева, когда переезжала сюда, даже не подозревала, сколько проблем приносит соседство с полигоном. Уже 68 лет он отравляет жизни сельчанам, даже подземные воды для питься стали непригодны, делится женщина.

Акерке Жаксимбаева, жительница пос. Шмелёв лог:

– Её невозможно пить, она очень тяжёлая. Большая у нас проблема это крысы, неприятный запах, этот мусор, который не убирается. Просто закрываем все окна и не выходим.

Решить проблему власти обещали до января 2025 года, но пока ситуация остаётся неизменной.

Анель Есенбердина, корреспондент:

– В городе просто дефицит земель, которые могли бы подойти под новый полигон. Территорию под него ищут ещё с 2011 года. Но одни участки не подошли из-за близости к аэропорту, другие подпадают под зоны будущей застройки. В итоге пришлось обратить внимание на соседние районы – Уланский и Глубоковский.

Но за это время в областном центре появился и завод по сортировке мусора. Теперь важно учесть близость расстояний к нему. Ведь все отходы сначала попадают туда.

Рашид Шерубаев, заместитель руководителя отдела ЖКХ г. Усть-Каменогорска:

– Учитывая место расположения сортировочной линии, которая была построена и введена в эксплуатацию в 2022 году, более подходит земельный участок, находящийся за селом Ушановским.

Он всего в 12 километрах от линии сортировки мусора. Есть удобные подъездные пути. Только вот сами жители посёлка Ушановского категорически против.

Даурен Молдамсеитов, житель пос. Ушановского:

– От этого мы страдаем. Первое – это полиэтиленовые листья на деревьях. Второе – это постоянные пробки, третье – это вонизма, это крысы.

К тому же, это направление туристическое. Мимо посёлка идёт дорога в сторону Алтая и Катон-Карагая, возмущаются жители. Но власти пока других вариантов не видят и обещают применить только самые современные, экологичные технологии, построить не просто полигон, а комплекс с мусороперерабывающим заводом. Для этого ищут инвесторов и готовы предложить выгодные условия.

Еламан Мухтарханов, заместитель руководителя управления природных ресурсов ВКО:

– По льготному кредитованию 3% годовых до 15 лет с двумя годами каникул на строительство либо сортировочной линии, либо переработки. То есть любой инвестор, имеющий объективно хороший экологический проект по переработке, может участвовать.

Прежде чем принять окончательное решение по выбору участка, пройдут общественные слушания. Но решать проблему нужно быстро, отмечают чиновники. Ведь ресурс действующего полигона исчерпан ещё в 2020 году.

Авторы: Анель Есенбердина, Жигер Бабаканов